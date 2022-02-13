2022北京冬季奧運13日中華隊再度有選手出賽，女子選手黃郁婷於競速滑冰女子500公尺上陣，被排在第6組出發的她以39秒23完賽，在30名參賽選手中排名第26，無緣進帳獎牌。

黃郁婷本屆冬奧參加競速滑冰女子500公尺、1000公尺及1500公尺，目前已經完成1500公尺及500公尺，接下來17日要參加個人強項1000公尺。

競速滑冰女子500公尺一樣所有參賽選手兩兩一組依序上場進行計時賽，黃郁婷於第6組進行，與哈薩克選手艾多娃（Yekaterina Aidova）同組競速，第2個彎道有點遲疑而增加了時間，秒數筆個人本季最佳37秒87慢了1秒36，所屬組別完賽時黃郁婷在當時已經結束的12名選手中暫居第9，直到所有選手完成後，最終名次落在第26。

上屆平昌冬奧在這個項目僅位居第24的美國選手傑克森（Erin Jackson），4年來努力進步，本屆冬奧她滑出37秒04，終於站上頒獎台最頂端、勇奪金牌，且成績距離奧運紀錄僅有0.1秒；日本選手高木美帆37秒12銀牌，俄羅斯戈莉可娃（Angelina Golikova）37秒21銅牌。