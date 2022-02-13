法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，法國核能復興的時機已經成熟，將有6座新式歐洲壓水反應爐準備興建，並考慮後續8座反應爐的計畫。

世界核能新聞報導，馬克宏目前正面臨總統大選，他要提出更多建設遠景，於是在上法國東部貝爾福(Belfort )的通用電氣蒸汽動力製造廠(GE Steam Power)發表講話，提到未來法國的新能源政策主要目標是減少能源消耗量，同時提升無碳能源的生產能力。

馬克宏表示，法國必須在未來幾十年生產更多的無碳電力，因為即使能源消耗量降低40%，到了2050年全面禁用化石燃料的時代，仍然必須有比現多生產60%的電力才夠用。關鍵正是多元化能源戰略，也就是同時發展可再生能源和核能。

馬克宏做出了兩項重要決定，其一是在安全的前題下，現有的反應爐都應該持續運作。他說：「鑑於保持謹慎的原則，以及電力需求的穩定性，未來不會關閉任何良好運作的核反應爐；當然，如果它有安全問題是另當別論。」

「由於一些反應爐運作時間超過40年，我要求核能監管機構研究反應爐繼續使用超過50年的條件。」

其二，馬克宏宣布新反應爐建造計劃。他說：「我們在芬蘭奧爾基洛托3號爐(Olkiluoto 3)和法國弗拉芒維爾核電廠(Flamanville)的建設中吸取了歐洲壓水式反應爐(EPR)的經驗與教訓，團隊已經與核能部門再次為法國設計了一個新的反應爐EPR2，超過 100 萬小時的工程設計，與弗拉芒維爾的 EPR 相比。取得了顯著進步。」

「我希望再建造6部EPR2，並開始研究另外8台EPR2的可能性，使相關經驗進一步累積。」

「我們的目標是在2028年開始建設， 2035年開始商轉。這個時間表是因應開發新能源的必要性。」

此外，馬克宏提到「法國 2030 年再工業化計劃」當中，法國電力公司的Nuward 小型模組化反應爐項目，和「封閉燃料循環並減少廢料產生的創新反應爐」提供 10 億歐元的研發經費，期望在2030年可以建造第一個原型爐。