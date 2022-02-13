繼上回美國東岸遭受「炸彈冷氣旋」肆虐，成群綠鬣蜥耐不住低溫全都被凍僵掉落地面，在佛羅里達州下起「綠鬣蜥雨」。而英國近日也出現類似景象，上百隻椋鳥（starlings）無來由的從天而降，彷彿正宣告世界末日即將來臨，附近居民拍下詭異「鳥雨」的過程，橫屍遍野的畫面令人怵目驚心。

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，周四(10)晚間，離奇鳥雨於英國威爾斯(Wales)西南部靠海的村落降下，多達200隻椋鳥從高空墜落，像一顆顆「血球」般爆破在街道上，居民嚇得立刻打電話通報當局處理。

鳥類專家考岑斯(Dominic Couzens)也直呼鳥雨現象相當不尋常，他說道:「這些鳥可能受到驚嚇，然後迷失了方向，不過真的太奇怪了。」

其中一位目擊者形容當時情況:「我聽到巨響之後，一聲接著一聲，然後看到一堆鳥死在我的車頂。」還有民眾伊頓(Claire Eaton)親眼目睹一隻椋鳥從天空中垂直降落，還熱心地將受傷的鳥帶回家照顧。她說:「你絕對想不到畫面有多麼衝擊，一隻隻死鳥屍體散落整條街上，有些血肉模糊根本不堪入目。」她認為會出現「鳥雨」的怪異現象全是人類不尊重生物帶來的後果。