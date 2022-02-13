俄羅斯大軍隨時可能入侵烏克蘭，烏克蘭緊張情勢日益升高，歐美紛紛展開外交行動，避免戰爭爆發。前民進黨立委郭正亮卻指出，烏克蘭局勢緊張，對美國和俄羅斯都有利。

郭正亮13日在中天新聞《全球大視野》節目中表示，美國故意要跟俄羅斯打假消息戰爭，至於美國為什麼要一直製造烏克蘭的緊張態勢，因烏克蘭局勢緊張對美國和俄羅斯都有利，對烏克蘭、歐洲卻不利。

郭正亮接著表示，對美國來講，烏克蘭要跟美國大量買軍火，華爾街可以炒作能源期貨，甚至歐洲必須進口美國的LNG，美國還可以利用這個緊張情勢，來讓德國沒有辦法啟用北溪2號，這都對美國有利。

郭正亮指出，俄羅斯即使沒有辦法達成安全底線，簽國際協議。但事實上，俄羅斯利用這個緊張形勢，已經創造了烏克蘭的新常態。這個新常態是，烏克蘭不敢說要加入北約，歐洲也不敢讓烏克蘭參加北約，俄羅斯就得分了。

郭正亮接著點出，烏克蘭危機這麼嚴重，誰還在談克里米亞，克里米亞議題已經被繞過去了。而且未來烏克蘭問題若要進一步發展，俄羅斯等於釋放出一個很強烈的訊息，前蘇聯共和國中，除了波羅的海3小國加入北約之外，其他還沒加入北約的，你都不要給我輕舉妄動，烏克蘭就是一個例子。所以即使沒有簽屬任何協議，光是創造這樣一個新常態，對俄羅斯而言也算是得分。