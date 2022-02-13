因美國對中國技術禁運的影響而受到高度關注的全球頂尖光刻機製造商艾司摩爾（ASML），近3年來對韓國、台灣與大陸的銷售都有大幅成長，唯獨對美國銷售額連續3年呈下滑趨勢。業界人士分析，這種態勢說明美國在半導體與IC產業基礎設施設備投資仍嚴重不足。

據大陸半導體專業體《快科技》報導，荷蘭唯一能製造頂級EUV光刻機的荷蘭ASML，居然在美國栽了跟頭。統計發現，ASML在美國的銷售額已經連續3年下滑，截至2021年累計減少了20%。與之形成鮮明對比的是，韓國和臺灣等亞洲客戶的銷售額同期增長了3倍。

ASML光刻機在美國的銷售額已經連續3年下滑，表明美國在半導體與IC基礎設施方面的投資不足。（圖／ASML）

報導引述韓國《IT News》的分析稱，這表明美國在半導體與IC基礎設施方面的投資不足。

具體來說，依據ASML 2021年報，其在美國市場的收入2019年時還是19.8億歐元，2020年減少到16.57億歐元，2021年降至15.83億歐元。

而大陸儘管在購買EUV光刻機上仍受到限制，但是去年ASML對中國大陸地區客戶的銷售額也從2019年的13.77億歐元增加到了27.4億歐元，遠遠超過美國。

報導說，美國本土唯一獨資的純晶圓代工廠是SkyWater，但製程工藝仍停留在90奈米。此外，美國還擁有地球上最多的晶片企業，包括Intel、美光等巨頭。Intel IDM 2.0戰略提出後大興土木建設多家晶片工廠，包括2025年全球首個引入最先進的0.55NA EUV光刻機。美光之前還遲疑不定，現在也在積極推動EUV設備進廠使用，增長潛力巨大。