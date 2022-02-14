2022年台北市長選舉將在年底舉行，根據媒體13日曝光的一份綠營民調顯示，國民黨立委蔣萬安支持度明顯增加，且持續領先，而衛福部長陳時中和前交通部長林佳龍的民調差距卻逐漸縮小至3.1個百分點。有網友一針見血直指，「明捧林佳龍，暗拱黃珊珊」。

根據《ETtoday東森新媒體》公布綠營一份台北市長民調，是在今年1月進行調查，數據出現了變化，若由陳時中參選台北市長，在「三腳督」的狀況下，陳時中為24.6%、蔣萬安31.6%、黃珊珊25.0%；但若改派林佳龍參選，林佳龍為21.5%、蔣萬安31.2%、黃珊珊24.8%。與前一個月民調結果比較，蔣萬安支持度明顯增加，且持續居領先地位，而陳時中和林佳龍的民調差距，則逐漸縮小至3.1個百分點。

PTT政黑板網友紛紛認為，「看來民進黨很希望某人一定要出來選」、「林佳龍真的不要再選舉了，魅力有夠差的」、「為啥會有佳龍？」、「萬安穩了」、「這民調看起來黃珊珊很有機會啊~哈」。

也有網友質疑，「這拱黃珊珊出來的吧，這招不錯」、「民進黨又在做假民調，要拱黃珊珊出來的意圖很明顯」、「國民黨務實點，該禮讓黃珊珊了」、「明捧林佳龍，暗拱黃珊珊」、「國民黨一直希望黃珊珊不要出來選，太早喊藍白合」。