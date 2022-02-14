近年來，極限運動愛好者越來越多，2020 東京奧運將滑板與極限單車納入正式比賽項目後，更在全球掀起一波極限運動風潮。台北市也有多處設施完善的極限運動場館，以及適合從事極限運動的公園，不論是滑板、極限直排輪、攀岩或極限單車，讓喜歡追求刺激的極限運動愛好者有日常練習的場地，挑戰自我體能極限。

台北市極限運動訓練中心是全國唯一有頂棚的極限運動公園，同時擁有多元練習場地，深受民眾以及極限運動選手喜愛。（攝影／黃政達）

唯一有頂棚的極限公園

位於捷運南港站2 號出口旁的「台北市極限運動訓練中心」，是一座有頂棚的極限運動公園，除了2 層樓的主建物外，戶外也規畫了符合國際標準的滑板公園區、極限大U 板、碗型小U 板及生態公園。平時除了免費開放供民眾使用外，這裡也是培養極限運動選手的專業訓練基地。

「台北市極限運動訓練中心是全台灣最好的極限運動場地。」目前在這裡擔任駐場教練以及從事極限單車教學的鄭喬鴻如此說道。在碗型小U 板上，鄭喬鴻示範了基礎的U 型板回板動作，一旁的小學員露出崇拜的眼神。極限單車是以身體的力量操縱，運用技巧在各式障礙場地上進行飛躍、空中轉體等招式，場地設施好壞不僅攸關安全，也影響使用者的操作體驗。

鄭喬鴻指出，與多數極限運動場地不同，台北市極限運動訓練中心採用少見的無接縫木地板設施，上下坡的滑行體驗更順暢，噪音也相對小，對於玩家或選手而言，是非常貼心的設計。接觸極限直排輪超過20 年、曾代表台灣征戰過無數國際賽事的王韋傑，也同樣給予台北市極限運動訓練中心很高的評價。他表示，這裡的場地規畫十分全面，設有滑板、直排輪、極限單車使用的道具場，從初階到高階的極限運動玩家，都可以在這裡找到最適合自己的玩法，同時還有極限單車和極限直排輪駐場教練，免費提供技術指導；也是全國唯一有頂棚的極限運動場地，就算下雨天依舊可以從事極限運動。

台北市極限運動訓練中心有駐場教練免費提供指導。（攝影／黃政達）

極限單車玩家藉由U 板等場地設施產生更多的滯空時間，展現各種高難度的花式技巧。（攝影／黃政達）

多樣功能滿足不同玩家

除了台北市極限運動訓練中心，內湖運動公園和美堤河濱公園也是台北很適合從事極限運動的場地。鄭喬鴻說，內湖運動公園的極限運動場地宛如極限運動訓練中心的縮小版，雖然場地較小，但仍設有碗型小U 板，一樣是很好的練習場地；至於美堤河濱公園的簡易滑板場，因為坡度較低，適合初、中階玩家。此外在忠孝橋下，還有一個24 小時開放的滑板場，一區為平地、四面設有階梯平台；另一區則是模仿各種街頭環境設計的街式場地，有台階、扶手、斜坡等不同設施，複雜的場地設計和各種障礙，對玩家而言極富樂趣與挑戰性。

至於極限攀岩的愛好者，則可以到內湖運動公園和公館水岸公園進行「抱石」訓練。抱石是攀岩的一種，由於高度不高，攀岩者不需使用繩索設備固定，而是靠著肌力、耐心和思考，完成石牆的攀登。

內湖運動公園的攀岩場分為初學者區和訓練區，無論是新手或高手，都能盡情體驗抱石的挑戰。攀岩場地面鋪設著假草皮，美觀之餘也是柔軟的地墊，能夠為攀岩者提供一些保護。公館水岸公園設有一大一小的攀岩場，分別適合成人和兒童使用。

內湖與公館這兩處免費開放的攀岩場地， _均採用3D 立體曲面玻纖岩板，對攀岩者來說，不僅外型看起來像真正的岩石，攀爬時的手感也宛如在挑戰天然岩場一般，因此每到週末假日，總能看見不同年齡層的人前來，全神貫注地練習，像是互相競賽又像是和自我較勁。

專業場地帶動極限運動風潮

「南港的極限運動訓練中心場地設施相當完善，而內湖和美堤的場地視野遼闊，好像在大自然裡面練習。」王韋傑表示，在不同場地練習，可以根據其地形和道具的變化， _讓自己練習各種招式，也可以常常保有新鮮感。好比美堤河濱公園滑板場，選擇天氣晴朗的傍晚去練習，陽光不會太曬，還可以欣賞美麗的黃昏景致。

這些年來，鄭喬鴻觀察到台北市的極限運動場地持續地增加，也反映了極限運動在台北漸漸興盛。「極限運動是一種充滿挑戰性的體育活動，同時也能激發克服困難的勇氣。」他期待隨著台北的極限運動場館與公園日趨完善，極限運動愛好者有更多練習的去處，也讓更多人有機會接觸這項運動。

內湖運動公園攀岩場採用3D 立體曲面，底部鋪有假草皮，兼具挑戰性跟安全性。（圖／台北市工務局）

本文作者：張煥鵬

(本文摘自《台北畫刊2月號649期》)