位於台北近郊的陽明山國家公園可說是台北人的後花園，只要興之所至，即能跳上公車，不多時就能抵達這處大自然寶庫。陽明山獨特的火山地質與氣候條件，孕育出珍貴、多元的植物生態，喜愛花卉與綠意的你，千萬別錯過這個台北的珍寶。

陽明山國家公園志工徐武雄對陽明山上的花卉植物皆能如數家珍。（攝影／林后駿）

陽明山上杜鵑緊接著櫻花盛開，各色花容將山頭點綴得婀娜繽紛。（攝影／許宜容）

百花爭鳴迎春夏

位處亞熱帶氣候的陽明山，四季都有草木花卉可賞，其中最為人所知的就是春天的陽明山花季，每到2、3 月，總吸引大批愛花人到此一親芳澤。在陽明山國家公園管理處擔任解說志工將近20 年的徐武雄分享，2 月上旬陽明山上最先綻放的是台灣原生種的緋寒櫻（山櫻花），在陽明公園、前山公園、第二停車場和花卉試驗中心，都能看見它桃紅色的嬌豔身影；約在同時盛開的還有種植在花鐘廣場周圍的八重櫻，花瓣層層疊疊，更為華麗，盛開時整樹豔紅，色澤耀眼。時序進入2 月中，陽明公園噴水池旁和花卉試驗中心可賞昭和櫻，陽明公園遊客中心旁的吉野櫻則在3 月登場，在藍天映襯下的粉嫩花朵與爛漫景致，吸引許多民眾上山走春。

除了櫻花，杜鵑也是陽明山花季的重要主角。「淡淡的三月天，杜鵑花開在山坡上。」徐武雄表示，就如民謠所唱，3 月是杜鵑綻放的季節，陽明山上平戶杜鵑、皋月杜鵑及西洋杜鵑盛開，最佳觀賞點就在杜鵑茶花園，此處遍植色彩絢麗的杜鵑和茶樹，民眾可漫步在蜿蜒交錯的小徑，盡賞奼紫嫣紅的花容。第二停車場、前山公園、花卉試驗中心等區域也可賞花，各色杜鵑將黛綠山色妝點得美不勝收。

徐武雄說，春天特別能感受大地回春的蓬勃生機，像是楠木類植物也會在春天開花，其中紅楠分布最廣，也最容易辨認，挺立的花苞乍看就像粉嫩豬腳，因此又有「豬腳楠」的逗趣別稱。同時，山林間的野花也十分精彩，如中低海拔山澗常見灌叢類的華八仙，像極了蝴蝶的白色花瓣，其實只是招蜂引蝶的萼片，中間黃黃綠綠毫不起眼的，才是真正可授粉繁衍的「有性花」，還有和它形狀相似的狹瓣八仙，也很常見。

緊接著櫻花、杜鵑登場的則是竹子湖的海芋，3 到4 月花況最盛，徜徉在寧靜優雅的純白海芋田中，還有遠山白雲為背景，最是浪漫。繡球花緊接著5 月開始，色彩多樣的繡球花，交織出花團錦簇的樣貌，為竹子湖染上繽紛色彩。山徑旁還有群生密布的台北菫菜、匐菫菜和紫花地丁、通泉草，白色、紫色小花迎風飛舞，姿態可愛。

夏日各種蝶類紛紛飛舞，像是蛺蝶類的青斑蝶，是陽明山5 月最常見的嬌客。（圖／台北市公園路燈工程管理處）

楓香、青楓等植物在秋天換上鮮豔外衣，為山林點綴繽紛色彩。（攝影／林后駿）

炎熱的夏天，陽明山上雖然可見花種沒那麼多，但隨著天氣漸暖，步道開始聚集各式蝶類，無論是蛺蝶類、粉蝶類、灰蝶類、弄蝶類，甚至是鳳蝶類都是園區的常見蝶種，斯氏紫斑蝶或烏鴉鳳蝶體型較大，特徵也比較明顯，一般民眾可以輕易辨認出來。當5、6 月大屯山區的蜜源植物島田氏澤蘭盛開時，是青斑蝶數量最多的時候，陽管處也每年舉辦蝴蝶季，邀請民眾欣賞草山蝶舞的風采。

秋賞楓芒冬梅傲

在陽明山區，秋天裡占滿山頭的當屬芒花。秋風一吹，芒花翻飛如浪的美景使人沉醉，七星山、小油坑和魚路古道皆是熱門的健行賞芒景點，而位於冷水坑和擎天崗之間的冷擎步道，途經菁山吊橋、牛奶湖，還有成排隨季節變色的落羽松，沿著步道從優美的柳杉林間蜿蜒而上，視野空曠處，遠山和青青草原襯著秋芒，值得一看。

徐武雄提到，秋天在五行中屬「金」，陽明山有許多為大地披上一片金燦燦色彩的黃花，例如色彩亮麗的台灣山菊，在百拉卡公路沿途最為常見，而台灣特有種黃花鼠尾草開花時，森林裡的步道就好像被它的鮮黃點亮了起來。徐武雄幽默比喻，到了秋天，還會有楓香、青楓和九芎等變色葉植物「給你顏色看」，讓山林有如調色盤般繽紛。

若是在寒冬裡陽光露臉的日子，不妨到陽明書屋賞梅，此處栽植的梅花在陽管處悉心照顧下，年年可見梅花綻放的盛況。此外，遊客中心前的老梅樹，枝椏交疊，綴以一朵朵色澤淡雅的梅花，顯得十分別致，經常吸引旅人駐足。

徐武雄說，梅花經霜耐雪，越冷越開花，但仔細看能發現沒有一朵花是仰面朝上的。「植物開花是為求天長地久，如果花朵朝天開，被雪水打溼花蕊，就沒有辦法授粉進行傳宗接代。」他解釋，「植物順應氣候環境演化出不同的生存機制，當我們觀察時，可以多思考背後的意義。」

原生植物顯珍貴

來到陽明山，不可錯過的還有在地特色植物，在陽明山國家公園內，就有數種珍貴的台灣原生種杜鵑，例如數量最多的金毛杜鵑，在陽明公園、陽明書屋、杜鵑茶花園、遊客中心一帶隨處可見，花色磚紅豔麗，每當陽光灑落，葉片上的絨毛熠熠生輝，而在山麓、溪谷間，也有少量分布的大屯杜鵑和紅星杜鵑，花海與山林相輝映。

若看見掉落在步道的杜鵑花瓣，不妨拾起聞一聞，徐武雄說：「如果有淡淡的香味，抬頭可能就能看見西施杜鵑和『守城滿山紅』，都是少數有香氣的杜鵑花。」

此外，陽明山國家公園受火山活動影響，土壤溫度偏高且呈強酸性，加上冬季東北季風帶來許多雨量，致使園區內除了有亞熱帶雨林、暖溫帶常綠闊葉林與山脊矮草原等不同植物帶外，也有很多原本生存於中、高海拔山區的植物在此出現。徐武雄指出，像是南燭、米飯花和花形如風鈴垂掛的馬醉木，還有台灣龍膽、台灣藜蘆、昆欄樹等都是。

徐武雄強調，來到陽明山，「只要用心觀察，一定會看見很多自然美好的地方。」植物是大地的彩衣，陽明山國家公園可說是北台灣植物的天堂，就像萬花筒般，處處都是驚喜，對喜愛賞花與植物生態的民眾來說，更是四季皆可親近的最佳野外教室。

每到冬天，陽明山上梅花盛開，交錯的枝枒中，點綴著淡雅花色，景色有如一幅水墨畫。（攝影／林后駿）

本文作者：張雅琳

(本文摘自《台北畫刊2月號649期》)