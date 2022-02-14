公園不僅是人們日常休憩的場域，也是飼主可以與心愛的狗狗一起開心玩樂的處所，台北市目前已有3 座「狗運動公園」及8 座「狗活動區」，不僅提供了遼闊的草皮，還設置有專屬活動及休息設施，讓飼主安心地帶毛小孩共度喜悅時光。

狗運動公園及狗活動區設有雙層防護門，可避免狗兒進出時跑出去。（攝影／林軒朗）

毛孩放電飼主放心

身兼作家與華山文創園區品牌開發長的劉冠吟，經常帶著愛犬「有春」穿梭在台北市中跑行程，坐落在城市鬧區的狗公園及狗活動區，便提供她隨時讓毛小孩「放電」的空間。

「狗跟人一樣都需要社會化的過程，專為狗狗打造的公園提供相對安全的場域，讓毛小孩能夠在此學習與同類、人類相處。」她指出，台北市的狗運動公園與狗活動區皆設置了堅固且有一定高度的圍籬，部分場域並按狗狗的體型畫分不同活動區域，避免狗狗們在互動過程中起爭執，進而造成嚴重傷害，飼主也能夠更安心地讓狗狗與其他犬隻互動。

「因為有了圍籬，便能確保狗狗們是在安全有限的範圍內活動。」寵物設計品牌SPUTNIK 創辦人Adson 也表示，像是位於松山區的「迎風狗運動公園」以圍籬圍出超大草坪，也設有雙層防護門，讓他能很放心地讓愛犬「爾康」在園區內盡情放繩奔跑，不必擔心愛犬跑丟。同時狗公園也設有休息桌椅，狗兒活動時飼主也能在一旁小憩。劉冠吟也笑說，有春沒什麼方向感，很容易走丟，但在狗公園中可以放心地讓牠遊玩奔跑。

狗公園設置了狗狗專屬的遊憩設施，讓狗狗能盡情而安全地在園區內玩耍。（圖／台北市動物保護處）

狗公園設置了狗狗專屬的遊憩設施，讓狗狗能盡情而安全地在園區內玩耍。（圖／台北市動物保護處） (2)

狗公園內有乾淨的狗便袋及垃圾桶，方便飼主清理狗狗的排泄物。（圖／台北市動物保護處）

為飼主提供便利的基礎設施

台北市部分狗運動公園與狗活動區，結合了犬隻特性及地理環境，設置適合狗狗們的遊憩設施。以坐落在士林區百齡左岸河濱公園內的「福順狗運動公園」為例，不僅擁有貼近自然的河岸景觀，狗公園內也設置擺桿、波浪步道、隧道等遊憩設施，增添狗狗們活動的趣味性及挑戰性。而位於內湖區的「潭美毛寶貝快樂公園」則設有入口階梯及無障礙坡道，方便年老犬隻或是患有關節疾病的犬隻散步；「北勢湖公園狗活動區」則設有簡易敏捷犬遊戲設施，飼主可以在此訓練狗狗跳圈圈及左右繞桿。

「在與有春造訪台北市各個狗公園時發現，台北市動物保護處對園區整潔度的維持十分用心。」劉冠吟說，每個狗公園都提供了乾淨的狗便袋及垃圾桶，方便飼主清潔場地，而有些狗公園還設置有高度較低的洗手足台，讓飼主能即時為毛小孩清潔整理，動保處也會定期進行環境整理及消毒，在飼主及市府的共同維持下，讓狗公園總是保持乾淨。

「除了滿足狗狗的活動需求，足夠的遮陽座位區也相當重要。」Adson 說，除了能讓飼主舒適地等候毛小孩放電，狗狗們活動完也需要地方稍作休息、補充水分。

打造毛小孩的友善城市

對劉冠吟來說，除了狗運動公園，位在市中心的各處狗活動區不僅提供飼主方便遛狗的場所，也讓「帶狗狗散步」這件事成為一種生活風格。她說，例如「華山公園狗活動區」周邊有各式美食餐廳及藝文空間，加上台北市有越來越多寵物友善場所，狗狗運動完後，飼主可以帶著狗狗一起去逛逛，帶狗出門散步不再只能是「專程」，而是日常行程中的一部分，狗狗也能參與飼主的日常生活。

Adson 也補充，他平時常以騎車、開車的方式帶爾康出門，雖然公園周邊都設有停車場、停車格，但假日時常一位難求，這時台北市14 條「台北市週末假日友善狗狗公車」，就可以帶他們前往想去的狗運動公園或狗活動區，中大型犬隻還可免裝籠搭乘，讓飼主帶著毛小孩出門更添便利。

對飼主來說，毛孩就是家中的一分子，近年台北市狗公園的增加與完善，讓陪伴毛小孩這件事能更加地融入生活，也成為台北這個寵物友善的城市中，一種新的日常生活風格。

狗運動公園與狗活動區設有堅固圍籬，讓狗狗可以在裡面安心活動。（攝影／林軒朗）

本文作者：翁珮恒

(本文摘自《台北畫刊2月號649期》)