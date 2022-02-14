知名導演明金成傳出心肌梗塞猝逝，正值51歲壯年令外界震驚惋惜。光田綜合醫院心臟內科邱一騏醫師接受《潮健康》訪問表示，急性心肌梗塞死亡率極高，有研究統計發現，約6成以上患者到醫院接受治療前已宣告不治，有危險因子平時應注意定期健康檢查。

邱一騏醫師指出，急性心肌梗塞最常見的危險因子，仍是高血壓、高血糖、高膽固醇三高問題為主，抽菸、肥胖、年齡，也可能增加心血管疾病風險。天氣轉冷確實是好發時節，氣溫變冷時血管收縮，當原已狹窄的血管經發生劇烈收縮，更易增加急性心肌梗塞的機會。

(圖/潮健康提供)

●青壯年心肌梗塞漸變多？ 壓力、熬夜睡不好風險更高

青壯族群發生心肌梗塞的比例上升？邱一騏醫師表示，急性心肌梗塞雖仍以老年人居多，但3、40歲左右的患者的確有增加趨勢，尤其是本身有三高、肥胖、抽菸等3類族群，千萬不要自恃年輕而輕忽。

「我常在講為什麼要控制血壓、血糖、膽固醇，也許年輕時不會怎麼樣，但是未來心血管疾病、中風的可能就很大！」邱一騏醫師指出，國人日常飲食「吃太好」，年輕族群發生肥胖、高血糖的比例自然上升，相關心血管問題當然呈現年輕化趨勢。

此外，生活作息也對心血管健康有明顯影響。邱一騏醫師提醒，壓力、熬夜、睡眠品質不佳，易使身體長期處於疲勞狀態，導致血壓偏高、身體修復能力變差，也讓血管容易發炎，都會增加心肌梗塞的風險。

●心肌梗塞發作時怎麼辦？ 冒冷汗劇痛是發作前兆

「當發生胸悶胸痛時，就要察覺自己有可能是心肌梗塞發作，馬上叫救護車，盡可能讓自己不要過度緊張！」邱一騏醫師表示，急性心肌梗塞的處置必須及時打通血管堵塞，一般人很難在家中自救，吃阿斯匹靈恐已緩不濟急，硝酸甘油片的作用也只是擴張血管，爭取到院治療的時間。

邱一騏醫師指出，血管阻塞是一個長時間過程，病人發生急性心肌梗塞前，其實血管就有阻塞的現象，所以平時的相關症狀可能是患者自己忽略，因此有三高、家族病史的族群要多留意。急性心肌梗塞發作時仍多以胸痛為主，也有人疼痛在上腹部周圍，如果痛到會冒冷汗時，表示身體處於極大壓力的防衛機制，應立即就醫檢查並接受治療。

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●預防心肌梗塞6大習慣 控制血壓保護心血管

如何預防急性心肌梗塞？邱一騏醫師建議，盡可能維持正常生活作息、不要抽菸，養成測量血壓、血糖、膽固醇的習慣，接受定期健康檢查、多運動、放鬆心情、天冷時注意保暖，都有助於預防心肌梗塞。

量血壓以在家中休息時測量為主，連續量2周取平均值。平時應固定量血壓，不可在發生不舒服後才量。美國已將高血壓標準下修至130 mmHg。而近年研究發現，收縮壓從140 mmHg降到130 mmHg可帶來明顯心血管益處，預計台灣也將朝高血壓標準下修的方向發展，有危險因子者應及早控制血壓。

邱一騏醫師提醒，曾發生作心肌梗塞者，更應謹慎留心身體症狀，注意是否出現胸痛徵兆。日常飲食則建議多吃青菜、水果；少吃過鹹、過油的食物。也要養成規律運動習慣並戒菸，才能減少再次發生急性心肌梗塞的機率。