近來恐怖情人事件頻傳，同居暴力、言語暴力層出不窮，許多人深陷困境當中，卻又不知該如何是好。三軍總醫院兒童青少年科部主任葉啟斌表示，施暴行為並非男生的專利，現代社會也有不少男性遭到暴力對待。可先觀察恐怖情人的跡象，並尋找相對應的方法。

●恐怖情人常見3類型：

❶自我中心型

控制慾強，可能有暴力，但不見得都會施暴，較偏向思考層面。由於內心極度空虛，伴有強烈的孤獨感，喜歡掌控與操縱人，想要控制或是占有，強行要求對方配合自己的期待。

❷暴力傾向型

習慣直接使用暴力來處理事情，傾向用外在行為來處理他的情緒與憤怒等等。

❸猜忌型

對事情高度敏感，什麼事情都小事化大，甚至是無中生有，一般人會被弄得莫名其妙，不曉得問題到底出在哪裡。

●人格養成分為3方面

葉啟斌說明，施暴者的暴力傾向是一點一滴產生的，一個人格的養成大概分成三方面：生物體質、家庭教育、社會經驗，都有可能讓施暴者失控，進而做出傷害他人的行為。

❶生物體質

這類型體質的人常常較以自我為中心，很難換位思考，缺乏應該要有的「感同身受」以及「同理心」；對別人的感受不只不了解，也不予尊重，利用操縱的手段來迫使對方妥協。

在人格發展階段中，如果父母沒有發覺他這個點，也沒有機會去矯正，加上讀書或就業注重目標導向，誓死達成任務，即使傷害別人也在所不惜，不自覺犧牲別人或站在別人的肩膀往上爬，造成不可逆的後果也毫不在乎。

❷家庭教育

父母強勢冷漠，但望子成龍望女成鳳。有些父母對孩子寄予厚望，有著過份的期待，有意識或者無意識地向子女灌輸在學習上努力再努力，爭取考上名校，常用打罵的教育揠苗助長，因太心急而用錯方法。

過去教育現場不時上演這種情境，父母本身功課優異、事業有成，用責罵方式教育孩子，而不是從旁輔導。孩子遭受辱罵的過程，學到父母冷漠、強勢、不尊重人的身教經驗，潛移默化影響性格與行為。如果加上前項「生物體質」，不僅沒有矯正又加上破壞，結果就會導致嚴重的人格扭曲。

❸社會經驗

成年後，在就業或人際相處仍然功利導向，沒有在同儕中學會團隊合作，也沒有學會彼此尊重。不懂得人與人之間要有界限，他人的東西不要碰，過往的隱私不要揭發；或是遇到挫折時學會隱藏，不懂得紓解情緒，人際相處只著重在事情層面，很少有所謂的情感交流。

葉啟斌指出，這類型人性格常是扭曲的，不善於跟人親近，對於世界的認知多是悲觀圖像，情緒常常起伏不定。研究顯示，這類型的人也許原先是一個被害者，後來就變加害者。過去研究兒童的不良對待經驗，被虐待、被忽略、不被重視，成年後，有暴力傾向的外在行為機率極高；也有的罹患憂鬱症、躁鬱症，甚至創傷後壓力症候群的比例也很高。

(示意圖/Shutterstock)

●避開會做這3件事的人

葉啟斌說明，在悲劇發生之前，恐怖情人有某些固定的情緒徵兆。

❶身體的跡象：

廝吼、聲音變大聲、臉紅脖子粗、眼睛張大，交感神經特別興奮的狀態，這些可能是將進入失控的前兆，這是很重要的線索。

❷不尊重他人的界線：

隨意翻看情人物品，探索情人隱私，甚至干預情人的私人空間，包括手機、日記、email，即使跟他反應，還是不認為自己的行為已經對別人產生了困擾。

❸通常都比較強勢：

認為自己永遠是對的，全世界只有他最大、最對，聽不進別人的意見，每件事必須以他為中心，繞著他的意願轉。掌控心非常強，凡事只考慮自己的需要和利益，不在乎別人的想法，即使考慮他人，也是基於為了獲取自己利益的基礎之上。

葉啟斌提醒，這是三個重要的線索，如果這三個狀況反覆出現，或出現不只兩、三次，就要注意了，身邊的人極可能是恐怖情人。

(示意圖/Shutterstock)

●找回自由3步驟

遇到恐怖男友或女友，很難做到「好聚好散」，提出分手時，千萬不要以言語或行動激怒對方，盡可能尋求專業協助，分手後避免再聯繫或牽扯，避免歹戲拖棚、斷不徹底。

❶不要洩漏自己的情緒

心裡覺得不對勁，在當下先做冷處理，接著要向外求助；如果已經住在一起，準備一個逃生包，找到新的棲身地，有地方可躲。

❷不要有挑釁的言語

千萬不要和他講道理或爭論，越是和他爭論或講大道理，他就越是得意，越是讓他覺得自己厲害。要了解保護自己的法律，如果不幸被毆打，要驗傷、留證據、錄音錄影等等。

想分手者不能屈服於對方「以死相逼」的話術，心軟會讓對方誤以為這種方法有效，而反覆用更激烈的方式逼迫想分手者就範。

❸情緒要有出口

與恐怖情人相處過，心中必定留有很多創傷，千萬不要隱匿或者積壓，要找人談一談。

遇到恐怖情人，大部分人覺得自己很丟臉，充滿罪惡感或羞恥感，自己怎麼蠢到跟這種人交往。千萬要記得，這不是正確的觀念，做錯事的人不是你，是對方的問題。不要因為這樣就不敢跟家人、朋友講，如果真的沒辦法跟親近的人講，找專家協助，不管是生命線、張老師專線或家暴專線都可以，善用社會資源幫助自己走出困境。