星座專家唐綺陽分析2/14~2/20星座運勢，本周太陽在水瓶座做最後衝刺，讓大家都很想走出戶外、感受熱鬧氣氛，不過還是得多注意防疫安全；再者，水星將於周二(2/15)再度進入水瓶，是積極向外與大眾溝通的時期，可以多觀察並思考網路的各種現象，以及它對我們的影響。

除此之外，本周六(2/19)太陽將進入雙魚，再加上現在木星也在雙魚，2星影響之下更能彰顯潛意識能量，每個人都可能發覺內心秘密，這段時間也會是我們沉浸於身心靈領域，或是重新認識自我的一個絕佳機會。

重要星象：太陽水瓶衝刺，水星進水瓶，太陽進雙魚。

【工作注意：牡羊、金牛、天秤、射手】

牡羊：壓抑忍耐許久，不妨把話說出來

金牛：有升官運，多聽取女性貴人意見

天秤：貴人來自於直接了當的類型

射手：思考另起爐灶，或修改方針

【桃花注意：處女、天蠍、摩羯、雙魚】

處女：面對生活中的細節，要適時放鬆標準

天蠍：有機會發生英雄救美的情節

摩羯：收起撲克臉，適當的展現溫暖

雙魚：桃花運爆棚，有許多機會靠近

【財運注意：雙子、巨蟹】

雙子：多花心思理財，親手管理每筆帳

巨蟹：面臨兩難的徘徊比較中

【健康注意：獅子、水瓶】

獅子：身心太勞累，影響生理機能

水瓶：照顧自己身心靈的關鍵時刻