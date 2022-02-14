俄羅斯與烏克蘭戰火一觸即發，路透引述知情人士指出，白宮警告晶片業者應採取分散供應鏈的備案，以避免俄國祭出切斷供應鏈的報復措施，禁止美國獲取製造半導體的關鍵材料。據了解，美國超過9成的氖氣和3成以上的鈀金，分別來自烏克蘭與俄羅斯。

市場研究機構Techcet日前發表最新報告，許多半導體製造商高度依賴來自俄羅斯和烏克蘭的鈀、氖氣等關鍵材料，美國半導體業者使用的氖氣，超過90%來自烏克蘭，美國35%的鈀則由俄羅斯供應。這產業是否成為俄國報復美國的籌碼，近日引發業界關注。

Techcet指出，氖氣是生產晶片使用雷射的重要材料，為俄羅斯鋼鐵製造業的副產品，並在烏克蘭進行純化作業；鈀金則是用於感測器、記憶體和其他應用。

知情人士透露，白宮國安會官員Peter Harrell和其幕僚，近日持續與晶片業者保持聯繫，了解他們對俄羅斯和烏克蘭晶片關鍵材料的依賴程度，並要求業者積極找尋替代供應來源。

據報導，部分晶片製造商已在評估俄烏衝突造成的影響，並為切斷供應做好準備。一位業內人士表示，即使俄烏開戰也不會中斷供應，但會推升價格上漲。

俄羅斯恐斷供消息，周五（11日）重創美國半導體族群，相關晶片股紛紛中彈，其中超微（AMD）與輝達（NVIDIA）分別暴跌10%、7.2%最慘烈；應用材料和高通均大跌逾5%。台股ADR也遭波及，台積電ADR下跌2.9%；聯電 ADR下跌2.7%。