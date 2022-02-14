行情總在半信半疑中成長，現在還很多人在懷疑行情，但隨著台股上漲，這些猶豫性的買盤持遲早會被行情所吸引，投入股市，市場還有新買盤可以進場，代表股市還未達高峰，要投資動作就要快，不要等到所有能買、會買股票的人都進場後才出手，屆時股市缺乏新的買盤，下跌的機率非常大，恐又買在最高點，最後殺在最低點，不斷重覆散戶追高殺低的宿命，要打破賠錢循環，別人越不敢買，越要勇敢進場買進，錯過年前最佳買點，年後要買就要快，虎年春開紅盤，mini LED、航運、記憶體三大類股趨勢明確。

長榮航通膨升溫，1月營收106億，年增59％，去年底新購8輛貨機，將帶動未來營收持續成長，各國相繼放寬各種疫情限制，今年又有開放國際旅遊的題材，2022年將是國際旅遊復甦元年，在需求拉動下，業界預估機票價格將大幅度上漲，回歸到早期高「貴」的票價，獲利想像空間大，股價收盤價再創近期新高，下周有機會持續向上墊高，拉回可以留意買點。

記憶體大廠威騰電子與鎧俠公告生產 NAND Flash 原料被汙染，將衝擊 3D NAND 產出，預估將影響全球 NAND Flash產量約3.8%，在供給減少的情況下，記憶體相關類股有望受惠，其中群聯第一時間傳出調漲模組報價15％，可望帶動毛利率、營益率持續成長，預估去年每股盈餘42元左右，本益比只有11倍左右，殖利率高達5％，股價準備挑戰500元整數關卡，不過群聯過去股價表現比較溫吞，建議可以觀察回測月線有支撐，在考慮進場買進。

從蘋果開始使用mini LED技術之後，各家品牌場相繼推出各種mini LED產品，相關產品去年出貨量達到1000-1200萬部，預估今年將倍數成長至2500萬部左右，而最早提出mini LED概念的就晶電，晶電後來與隆達合併，組成新公司富采，因此，富采在 Mini LED、甚至 Micro LED 技術擁有長期發展經驗，技術領先競爭對手至少1 -2年，股價突破歷史新高後，震盪回測100元整數關卡，下周二（元宵）前能站穩100元整數關卡，是不錯布局時機。

惠特為LED點測、分選設備與代工廠，分選機市占率八成以上，點測機市占也在五成以上，mini LED產品將呈倍數成長，各大電子廠去年底就開始陸續擴大產能，帶動相關設備的拉貨潮，12月營收再創歷史新高，Q3 EPS4.46，季增73％，全年獲利可達12元以上，股價突破250元之後，出現比較明顯的震盪，下周二前震盪不跌破250元，值得思考布局。

（本文作者為摩爾投顧分析師何基鼎）

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