同款同色車撞在一起不稀奇，陸網近期盛傳一段影片，車禍的兩位駕駛不僅開品牌、同款式、同色轎車，當地警方一查身分證，還發現兩人同年同月同日生。這樣「巧合」的事情讓網友們嘖嘖稱奇，並直呼這就是「緣分」啊！

微博上流傳一段非常「巧合」的影片，內容為大陸安徽省銅陵縣一處地下停車場發生車禍，當地警方到場看到兩台同款同色車子撞在一起，拿兩位駕駛的身分證抄寫時，竟發現兩人同年同月同日生，警察疑惑的地直說：「我沒抄錯吧！我應該沒抄錯吧！我應該真的沒抄錯吧！」，警察深怕自己抄錯身分證號碼，並表示他們的出生年月日都一樣，就連兩位車禍的事主也感到驚訝不已。

這場車禍影片吸引7百多萬人次觀賞，有網友則說同年同日遇到不奇怪，自己跟同事也是同年同月同日生，但是兩人看車的眼光一致，而且竟撞在一起，這比較有趣。其他網友們也留言「一定是特別有緣分」、「還不是異父異母的親兄弟？」、「上輩子注定的相遇」、「緣分讓你們相撞」、「撞完直接拜把子吧」。