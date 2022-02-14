資深媒體人、知名作家蔡詩萍和前美女主播林書煒結婚20年，育有一名寶貝女兒蔡中泠，蔡中泠遺傳到媽媽優良基因，擁有高顏值，如今已是17歲亭亭玉立的美少女，13日蔡詩萍貼出女兒近照，絕美樣貌引起暴動，讓不少網友搶著認蔡詩萍當岳父。

蔡詩萍在臉書分享蔡中泠成長過程的照片，感嘆沒多久前還抱著女兒一起在泳池玩水，對方還會向他撒嬌，沒想到一轉眼，女兒已經是高二的少女了，並透露自己被「命令」不要再亂貼小時候的照片，所以現在自己分享的照片，都是女兒同意並傳給他的。

蔡中泠小時候很萌。（圖／翻攝自蔡詩萍臉書）

蔡中泠蛻變成小女人。（圖／翻攝自蔡詩萍臉書）

而在蔡詩萍PO出的照片中，有父女倆以前的合照，當時的蔡中泠還是小女孩，被爸爸抱著戲水、參加活動，稚氣模樣十分可愛，但最吸睛的還是蔡中泠的近照，只見她披著一頭浪漫長髮，身穿藍色低胸禮服，胸前還有個小V設計微露酥胸，加上開高衩秀出長腿，小秀性感，高顏值加上好身材完全蛻變成小女人，引來眾多網友激動狂讚「比明星還美耶」、「美爆了」、「女兒好漂亮又富氣質」、「跟媽媽好像喔，一樣美」，更直接對蔡詩萍喊出：「岳父好」。