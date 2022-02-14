美國二手車價躥揚 衝擊首購年輕買家 07:422022/02/14 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國二手車售價躥揚和市場供給有限，打擊有意購買人生第一輛汽車的青少年族群，迫使買家延後購車或是提高預算。 根據研究機構Cox Automotive數據，1月中古車平均售價達28500美元，較一年前同期勁升31％，相較之下，同期新車售價年增幅為12％。分析師表示，二手車價格飆漲，打擊對價格敏感的買家，特別是年輕族群。 豐田北美營運資深副總裁霍利斯（Jack Hollis）表示，吸引年輕買家對汽車產業至關重要，因為能建立品牌忠誠度和奠定未來客戶基礎。 美國公布印太戰略 國民黨：重視與歡迎 美國第一銀行聖馬特奧分行 開業 #買家 #美國 #躥揚 #年輕 #售價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 股價指數期貨贏家專欄－美企財報靚 助力美股表現 04:102022/02/14 證券．權證 社評／大陸男足與半導體難兄難弟 04:102022/02/14 焦點新聞 俄烏局勢升溫 多國撤使館 轉移人員 04:102022/02/14 話題觀察 借鏡MLB導師制度 逆轉人才斷層 04:102022/02/14 財經要聞 俄隨時入侵烏克蘭 美揭進攻劇本：恐波及大量平民 08:452022/02/14 國際 半導體斷鏈危機 亞洲廠反得利 04:102022/02/14 財經要聞 阻戰！美、法熱線普丁 德本周訪烏、俄 04:102022/02/14 財經要聞 美媒評美國花式滑冰選手亞裔比例過高 挨批種族歧視 22:552022/02/13 兩岸 文曄華立 業績、殖利率雙高 04:102022/02/14 證券．權證 美國海軍駁斥俄羅斯說法 否認核潛艦曾遭俄國驅逐 18:582022/02/13 軍事 台灣須認清中俄美共治新世界 04:102022/02/14 時論廣場 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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