美國二手車售價躥揚和市場供給有限，打擊有意購買人生第一輛汽車的青少年族群，迫使買家延後購車或是提高預算。

根據研究機構Cox Automotive數據，1月中古車平均售價達28500美元，較一年前同期勁升31％，相較之下，同期新車售價年增幅為12％。分析師表示，二手車價格飆漲，打擊對價格敏感的買家，特別是年輕族群。

豐田北美營運資深副總裁霍利斯（Jack Hollis）表示，吸引年輕買家對汽車產業至關重要，因為能建立品牌忠誠度和奠定未來客戶基礎。