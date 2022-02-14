關島發生規模6.2地震 並未發布海嘯警報 05:532022/02/14 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 關島發生規模6.2地震。（圖為地震示意圖，達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國地質調查所（USGS）今天表示，位於關島的馬索利村（Merizo Village）發生規模6.2地震。 路透社報導，美國地質調查所說，地震震源深度178公里。 美國海嘯警報系統（U.S. Tsunami Warning System）表示，地震發生後並未發布海嘯警報。（譯者：曹宇帆）1110214 美國阿拉斯加發生規模6.3地震 未發海嘯警報 東加龐艾發生規模6.2地震 #海嘯警報 #關島 #發生規模 #2地震 #並未 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東部海域發生規模5.5地震 新北未傳災情 19:272022/02/07 生活 亞太高調秀拳頭 美潛艦武裝逾百核彈頭罕見現身關島 14:322022/01/17 軍事 美罕見公布戰略核潛艇抵關島 對陸展示印太核威懾力量 16:492022/01/16 兩岸 美北加州規模6.2地震 無海嘯警報 08:512021/12/21 國際 美核潛艇更換母港 前沿部署關島制華 遼寧號率3陸艦 穿宮古海峽入太平洋 10:302021/12/18 兩岸 美罕見高調曝光核戰略潛艇進駐關島 俄媒：那裡靠近台灣 17:182022/01/18 兩岸 加強印太潛艦部署 美核潛艦SSN 759進駐關島 12:072021/12/20 政治 規模5.9地震襲巴布亞紐幾內亞 深度僅19公里 11:432022/01/09 國際 台美交流深入地方層級 關島再推獎勵旅遊計畫 12:192022/01/14 政治 關島受威脅 北韓射2017年來威力最強飛彈 美日韓怒轟 15:402022/01/30 國際 暖化讓海平面上升 也誘發強震 04:102022/01/07 生活新聞 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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