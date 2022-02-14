美國地質調查所（USGS）今天表示，位於關島的馬索利村（Merizo

Village）發生規模6.2地震。

路透社報導，美國地質調查所說，地震震源深度178公里。

美國海嘯警報系統（U.S. Tsunami Warning System）表示，地震發生後並未發布海嘯警報。（譯者：曹宇帆）1110214

美國阿拉斯加發生規模6.3地震 未發海嘯警報
東加龐艾發生規模6.2地震
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