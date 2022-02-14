新店14日發生瓦斯氣爆。（圖取自我們是新店人 好山好水，就是愛新店 FB）

新北市新店區14日凌晨4時許新明街一棟公寓4樓突然發生氣爆，氣爆衝擊力把陽台鐵窗炸飛，新北警消接獲報案後到達事發公寓，屋內有1名年約40歲的女子全身燻黑，已失去生命跡象，送醫急救仍宣告不治。 (翻攝照片)

新北市新店區14日凌晨4時許新明街一棟公寓4樓突然發生氣爆，氣爆衝擊力把陽台鐵窗炸飛，新北警消接獲報案後到達事發公寓，屋內有1名年約40歲的女子全身燻黑，已失去生命跡象，送醫急救仍宣告不治。 (翻攝照片)

新北市新店區新明街某民宅今（14日）清晨4時許傳出爆炸，民宅4樓瞬間起火燃燒，警消獲報前往救援，從民宅廁所內救出一名年約40多歲女子，女子已無生命跡象，緊急送醫急救，另外，有附近3住戶逃生時遭砸傷、割傷，所幸送醫後無礙，詳細事故原因待進一步釐清，初步研判疑瓦斯桶爆炸所致。

該棟公寓為5層樓建物，4樓今（14日）清晨4時許傳出爆炸聲響，隨後起火燃燒，爆炸威力相當大，4樓鐵窗、陽台上雜物、冷氣機室外機都被炸飛，消防局獲報派遣消消防員106人、各式消防車輛38輛前往救援前往搶救。

火勢約15分鐘後控制，消防員入內搜救，在廁所內發現一名年約40多歲女子，救出時已無生命跡象，緊急送往新店慈濟醫院急救；爆炸發生當時，周圍住戶被嚇醒倉皇逃生，又造成3人受傷送醫，所幸3人均無生命危險。

據悉，受傷3人為住在爆炸戶對面公寓年約70歲的陳姓女子，逃生時被對面爆炸戶飛來的冷氣機室外機砸到左腳踝，左腳踝有1公分撕裂傷；住在爆炸戶隔壁35歲賴姓男子逃生時被玻璃割傷右腳；28歲賴姓女子則肢體擦傷。

消防員勘查4樓時現陽台放有2桶瓦斯桶，其中1桶開關為開啟狀態，不排除為瓦斯桶爆炸所致，詳細事故原因待進一步釐清。