新北市新店區新明街某民宅今（14日）清晨4時許傳出爆炸，民宅4樓瞬間起火燃燒，警消獲報前往救援，從民宅廁所內救出一名年約40多歲女子，女子已無生命跡象，緊急送醫急救，另外，有附近3住戶逃生時遭砸傷、割傷，所幸送醫後無礙，詳細事故原因待進一步釐清，初步研判疑瓦斯桶爆炸所致。
該棟公寓為5層樓建物，4樓今（14日）清晨4時許傳出爆炸聲響，隨後起火燃燒，爆炸威力相當大，4樓鐵窗、陽台上雜物、冷氣機室外機都被炸飛，消防局獲報派遣消消防員106人、各式消防車輛38輛前往救援前往搶救。
火勢約15分鐘後控制，消防員入內搜救，在廁所內發現一名年約40多歲女子，救出時已無生命跡象，緊急送往新店慈濟醫院急救；爆炸發生當時，周圍住戶被嚇醒倉皇逃生，又造成3人受傷送醫，所幸3人均無生命危險。
據悉，受傷3人為住在爆炸戶對面公寓年約70歲的陳姓女子，逃生時被對面爆炸戶飛來的冷氣機室外機砸到左腳踝，左腳踝有1公分撕裂傷；住在爆炸戶隔壁35歲賴姓男子逃生時被玻璃割傷右腳；28歲賴姓女子則肢體擦傷。
消防員勘查4樓時現陽台放有2桶瓦斯桶，其中1桶開關為開啟狀態，不排除為瓦斯桶爆炸所致，詳細事故原因待進一步釐清。
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