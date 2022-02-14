圖為藝人賈靜雯。（資料照/羅永銘攝）

影后賈靜雯和藝人修杰楷婚後生下咘咘、波妞，昨(13日)兩人都在臉書曬出一家人開心出遊的畫面，此次他們一家人到台南進行為期四天三夜的旅遊行程。賈靜雯透露，離開台南後，孩子們說要住100天...，也讓她忍不住說「還是我們搬過去呢？」此文曝光後引發大批粉絲關注，台南市長黃偉哲也現身留言，歡迎賈靜雯和家人常常來走走看看！

賈靜雯臉書貼文提到，四天三夜真的還不夠玩，台南真的好適合帶小孩去走走喔，好吃好玩好溫暖，離開後已開始想念，孩子們說要住100天，還是我們搬過去呢？且台南天天有陽光。此文曝光不到一天時間，已有6.7萬名網友按讚，黃偉哲更現身留言表示，「歡迎妳和妳的家人常常來走走看看，期待台南也能成為妳心靈的故鄉。」

黃偉哲現身留言也引發網友關注，有人就說「我也好愛台南」、「可以提供一些短期出租的老宅嗎？實在太喜歡台南了」、「小編私心喜歡賈靜雯吧」。

另外，賈靜雯也在臉書曬出咘咘、波妞在台南開心玩樂的模樣，獲得許多網友們的迴響。修杰楷則是在臉書貼文提到，暖暖的陽光，已開始想念了，好友、好玩、好天氣，更提到這趟旅行「應該胖了3公斤」。