受鋒面影響，氣象局發布5縣市大雨特報。(氣象局提供)

受鋒面影響，氣象局發布基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣5縣市大雨特報，有局部大雨發生的機率。氣象局表示，今天鋒面影響全台有陣雨，氣溫明顯下降，清晨中部以北、東北部及東部低溫僅13、14度。

氣象局表示，今天白天鋒面通過之後，雨勢將逐漸趨緩，降雨愈晚愈少，因此今晚情人節出門聚餐，可不用怕大雨來攪局，但北部、東半部及中南部山區仍有短暫陣雨，其他地區為局部短暫陣雨後多雲的天氣。

至於溫度方面，氣象局表示，受東北季風增強或大陸冷氣團南下影響，各地天氣都明顯轉涼，請大家務必留意氣溫驟降的趨勢適時添加衣物；清晨低溫在中部以北、東北部及東部僅約13、14度，其他地區15至18度，高溫方面，北部及東北部約16、17度，中部及東部17至19度，東南部及南部約21、22度。這波冷空氣最低溫時間落在周二清晨，也就是元宵節的時候最冷，全台13、14度，沿海空曠地區會再降1度。

氣象達人彭啟明表示，下波改變的時間點會在這周五，又有波鋒面系統接近，這波雨勢也可能和這兩天類似，將會持續到周六，後面也有強冷空氣再度接近，周六轉冷，有些預測模擬出這波的強度比這兩天的降溫會更顯著，但仍有變動度。