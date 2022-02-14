台北市議員羅智強雖屢被點名征戰高雄市長，但也有人認為羅很適合選桃園市長，對此，支持羅智強的臉書粉專社團特別舉辦一個羅最適合選哪裡的投票活動，截至14日上午8點前，已至少有1萬3千多網友投票，多數認為羅智強最適合選桃園市長。

支持羅智強的臉書粉專社團「我+1」於13日晚間9點發起一個「您認為羅智強應該選哪裡的市長」臉書投票活動，選項有桃園市長、高雄市長、基隆市長和台北市長等選項，截至今早（14日）7點半為止，有1萬3028為網友認為羅最適合選桃園市長，其次為高雄市長（2274票）、台北市長（1160票）和基隆市長（277票）。

支持羅智強的臉書粉專社團「我+1」於13日晚間9點發起一個「您認為羅智強應該選哪裡市長」的臉書投票活動。（圖片摘自「我+1」臉書）

對於這項結果，羅智強也現身回應表示，「竟有12000個朋友，支持我選桃園市長，我會把大家的意見放在心裡，好好思考我的下一步路，還沒有投票的朋友不要忘了投票喔」。

羅智強回應。（圖片摘自「我+1」臉書）

許多網友也表示，「選哪裡都支持，自己的意願最重要」、「我中壢市人，我會選強哥」、「我是基隆人，期待回來家鄉服務。基隆明明就是港口，稅收卻進別的口袋，汙染等誰承擔，所以別人來基隆都說臭臭的，真的很火大」、「不要來高雄當犧牲品，不值得」。