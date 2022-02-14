布魯克林籃網苦吞11連敗之後，光是維持在東區前8就很辛苦，厄文（Kyrie Irving）仍拒絕打疫苗。厄文本季例行賽只剩下8次出賽機會了，因為紐約主場的疫苗強制令，他只能在客場出賽，籃網還有11場客場比賽，但其中兩場是對戰紐約尼克，另1場是多倫多暴龍（有疫苗強制令），情況非常嚴峻。

厄文賽後被媒體問到是否有罪惡感，厄文說：「拜託，去找別人玩你的媒體遊戲吧，老弟。我明白世界上正發生很多事情，我也跟你們一樣是個人類，請尊重我的界線，我只要求這麼多。我是唯一面對這個問題的球員，因為我在紐約打球，如果我在其他城市就不會這樣了。所以我沒有罪惡感。」

在厄文看來，規定不是針對他一人的，受到影響的人還有很多，他因此沒有感到內疚。聯盟裡還有少數未打疫苗的球員，他們所在的城市沒有疫苗強制令，或者不像厄文是球隊倚仗的主力球星。

厄文說：「我還是希望能在主場打球，有些人說很簡單，去打針啊。這沒那麼簡單，我還在祈求事情有更好的結果。這一直都很辛苦，打從一開始就是如此。」厄文表示，坐在板凳看隊友輸球當然很難受，但這不會改變他對疫苗做出的選擇。杜蘭特（Kevin Durant）在1月中旬受傷的時候，籃網排名東區第2，不到1個月的時間就跌至第8名。