「男生都愛開車，其實我還沒滿十八歲就偷偷開車了」計程車博物館創辦人李濟成笑說：「而且我也不是計程車迷，只是為了想做好計程車博物館，做到全世界沒有人追得上，這段過程反而讓我學到許多和計程車有關的知識，在收購老車的過程中聽到更多動人的故事。如果你問我計程車是什麼？我會說，計程車就是一個城市的名片」。

最早被媒體報導說是計程車迷，「其實我從小因為名字（濟成）被同學說成是開計程車而不開心；但不管是濟成還是計程車現在都是我生命中的一部分」，李濟成說，2000年在紐約逛街時，在家小店裡無意間看到一個計程車填充小抱枕，吸引他的不是車，而是繡上的車牌號碼「1009」竟和他生日相同，「成為我人生中的第一個計程車收藏」。

李濟成說，雖然計程車沒有什麼好迷的，但是和許多收藏領域不同的是，其實計程車並不是一種單一「商品」，即便是「計程車模型車」也相對少見，它其實分散在我們的生活周遭裡，是實車也有模型，還有繪畫、娃娃、玩具，甚至在歌詞裡， 紐約時尚品牌kate spade也運用黃色計程車、大蘋果等紐約元素製作包、鞋。

「計程車」很難成為一個有系統性的收藏領域，有段時間李濟成半夜上網競標世界各地計程車退役下來的計程表，在東京奧運期間去搶購TOYOTA計程車模型，還有親朋好友差旅時幫忙帶回的計程車紀念飾品。李濟成指著展示櫃中一張已褪色的歐陽菲菲唱片專輯「噢！李先生 嘿嘿計程車」笑著說，原來我早就和計程車有著不解之緣！

李濟成說，世界各地的計程車也因為時空環境形成不同的文化，例如紐約是最早把黃色當做計程車標準色的城市，因為黃色不管在雨中、霧中都是最容易辨識色彩，紐約黃色計程車YELLOW CAB因此得名，台灣計程車最早是紅色、藍色為主，但後來統一改成黃色，正是因為參考紐約做法。

此倫敦人則叫計程車是BLACK CAB，由於車身有如黑色大禮帽般造型，是倫敦街景不可或缺的經典元素，而且更早的倫敦計程車是有附加梯子、消防砂、消防水的，因為當時倫敦還沒有專業的消防隊，加上倫敦的道路相當複雜，只有熟門熟路的計程車司機，能最快把消防設備送進火場，另有一說是，全球最難考的計程車司機駕照就在倫敦。

歐陽菲菲唱片專輯「噢！李先生 嘿嘿計程車」。（石智中攝）

至於香港，當地是以紅色、藍色跟綠色分別代表本島、大嶼山跟新界，不同服務區域的收費標準也不同，而車身上的中譯名「的士」也讓人印象深刻。有趣的是，不管是美國紐約的YELLOW CAB、英國的BLACK CAB或香港「的士」，都是最常在電影裡出現的車款，就觀眾最熟悉的城市標誌。

另外，像印度、印尼、泰國的交通擁擠、秩序混亂，因此當地慣用三輪車方便橫衝直撞，最知名的是就007電影《八爪女》中，飾演詹姆士龐德的羅傑摩爾坐著嘟嘟穿梭在狹窄街道的模樣。計程車的名稱由來也很有趣，例如菲律賓的「吉普尼（Jeepney）是二次世界大戰後美軍留在當地的吉普車改造，源自吉普（Jeep）與吉特尼（Jitney）兩字的結合而來。大陸最早是用麵包車當計程車，被暱稱叫黃大巴。

李濟成表示，船艦、飛機出了國就是領土，換個角度看，汽車就是家的延伸，出門旅遊亦可以車當家，雖然也是可以利用大眾運輸工具，但自家車的方便性和自由度是沒有辦法被取代，尤其國人走到哪都喜愛自己開車，車與人的關係就是如此密切，不過，如果想更瞭解一個城市，或是想在熟悉的城市探索新景點，不妨坐坐計程車，一定會帶來很多意想不到的收穫。

計程車博物館收藏世界各地極具代表性的計程車車。（陳大任攝）

Mercedes-Benz自W120之後（前排中央），較陽春的版本成為E-Class前身，配備豪華，有冷氣、有飾條的車款走向S-Class。（陳大任攝）

CHECKER MARATHON是60年代主流車款，此模型車由美國富蘭克林鑄幣廠（Franklin Mint）製作，相當精密。（陳大任攝）

紐約計程車CHECKER MARATHON內有小椅子。（陳大任攝）

泰國、印尼與印度的計程車都叫嘟嘟車（TUK TUK）。（陳大任攝）

007電影《八爪女》中，詹姆士龐德坐著TUK TUK穿梭在狹窄街道。（陳大任攝）

紐約時尚品牌kate spade運用黃色計程車、大蘋果等紐約元素製作手拿包、高跟鞋。（陳大任攝）

kate spade黃色計程車皮包。（陳大任攝）

1997年倫敦計程車系列，左起未來電動車、彩繪車、古董計程車。（石智中攝）

早年倫敦還沒有消防隊，計程車車頂有梯子，並攜帶消防砂、消防水，能最快把消防設備送進火場。（陳大任攝）

吉普尼（Jeepney）是由二戰後美軍留在菲律賓的吉普車改造而來，車身有著炫麗的色彩。（石智中攝）