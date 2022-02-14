「男生都愛開車，其實我還沒滿十八歲就偷偷開車了」計程車博物館創辦人李濟成笑說：「而且我也不是計程車迷，只是為了想做好計程車博物館，做到全世界沒有人追得上，這段過程反而讓我學到許多和計程車有關的知識，在收購老車的過程中聽到更多動人的故事。如果你問我計程車是什麼？我會說，計程車就是一個城市的名片」。

最早被媒體報導說是計程車迷，「其實我從小因為名字（濟成）被同學說成是開計程車而不開心；但不管是濟成還是計程車現在都是我生命中的一部分」，李濟成說，2000年在紐約逛街時，在家小店裡無意間看到一個計程車填充小抱枕，吸引他的不是車，而是繡上的車牌號碼「1009」竟和他生日相同，「成為我人生中的第一個計程車收藏」。

李濟成說，雖然計程車沒有什麼好迷的，但是和許多收藏領域不同的是，其實計程車並不是一種單一「商品」，即便是「計程車模型車」也相對少見，它其實分散在我們的生活周遭裡，是實車也有模型，還有繪畫、娃娃、玩具，甚至在歌詞裡， 紐約時尚品牌kate spade也運用黃色計程車、大蘋果等紐約元素製作包、鞋。

「計程車」很難成為一個有系統性的收藏領域，有段時間李濟成半夜上網競標世界各地計程車退役下來的計程表，在東京奧運期間去搶購TOYOTA計程車模型，還有親朋好友差旅時幫忙帶回的計程車紀念飾品。李濟成指著展示櫃中一張已褪色的歐陽菲菲唱片專輯「噢！李先生 嘿嘿計程車」笑著說，原來我早就和計程車有著不解之緣！

李濟成說，世界各地的計程車也因為時空環境形成不同的文化，例如紐約是最早把黃色當做計程車標準色的城市，因為黃色不管在雨中、霧中都是最容易辨識色彩，紐約黃色計程車YELLOW CAB因此得名，台灣計程車最早是紅色、藍色為主，但後來統一改成黃色，正是因為參考紐約做法。

此倫敦人則叫計程車是BLACK CAB，由於車身有如黑色大禮帽般造型，是倫敦街景不可或缺的經典元素，而且更早的倫敦計程車是有附加梯子、消防砂、消防水的，因為當時倫敦還沒有專業的消防隊，加上倫敦的道路相當複雜，只有熟門熟路的計程車司機，能最快把消防設備送進火場，另有一說是，全球最難考的計程車司機駕照就在倫敦。

歐陽菲菲唱片專輯「噢！李先生 嘿嘿計程車」。（石智中攝）
歐陽菲菲唱片專輯「噢！李先生 嘿嘿計程車」。（石智中攝）

至於香港，當地是以紅色、藍色跟綠色分別代表本島、大嶼山跟新界，不同服務區域的收費標準也不同，而車身上的中譯名「的士」也讓人印象深刻。有趣的是，不管是美國紐約的YELLOW CAB、英國的BLACK CAB或香港「的士」，都是最常在電影裡出現的車款，就觀眾最熟悉的城市標誌。

另外，像印度、印尼、泰國的交通擁擠、秩序混亂，因此當地慣用三輪車方便橫衝直撞，最知名的是就007電影《八爪女》中，飾演詹姆士龐德的羅傑摩爾坐著嘟嘟穿梭在狹窄街道的模樣。計程車的名稱由來也很有趣，例如菲律賓的「吉普尼（Jeepney）是二次世界大戰後美軍留在當地的吉普車改造，源自吉普（Jeep）與吉特尼（Jitney）兩字的結合而來。大陸最早是用麵包車當計程車，被暱稱叫黃大巴。

李濟成表示，船艦、飛機出了國就是領土，換個角度看，汽車就是家的延伸，出門旅遊亦可以車當家，雖然也是可以利用大眾運輸工具，但自家車的方便性和自由度是沒有辦法被取代，尤其國人走到哪都喜愛自己開車，車與人的關係就是如此密切，不過，如果想更瞭解一個城市，或是想在熟悉的城市探索新景點，不妨坐坐計程車，一定會帶來很多意想不到的收穫。

計程車博物館收藏世界各地極具代表性的計程車車。（陳大任攝）
計程車博物館收藏世界各地極具代表性的計程車車。（陳大任攝）
Mercedes-Benz自W120之後（前排中央），較陽春的版本成為E-Class前身，配備豪華，有冷氣、有飾條的車款走向S-Class。（陳大任攝）
Mercedes-Benz自W120之後（前排中央），較陽春的版本成為E-Class前身，配備豪華，有冷氣、有飾條的車款走向S-Class。（陳大任攝）
CHECKER MARATHON是60年代主流車款，此模型車由美國富蘭克林鑄幣廠（Franklin Mint）製作，相當精密。（陳大任攝）
CHECKER MARATHON是60年代主流車款，此模型車由美國富蘭克林鑄幣廠（Franklin Mint）製作，相當精密。（陳大任攝）
紐約計程車CHECKER MARATHON內有小椅子。（陳大任攝）
紐約計程車CHECKER MARATHON內有小椅子。（陳大任攝）
泰國、印尼與印度的計程車都叫嘟嘟車（TUK TUK）。（陳大任攝）
泰國、印尼與印度的計程車都叫嘟嘟車（TUK TUK）。（陳大任攝）
007電影《八爪女》中，詹姆士龐德坐著TUK TUK穿梭在狹窄街道。（陳大任攝）
007電影《八爪女》中，詹姆士龐德坐著TUK TUK穿梭在狹窄街道。（陳大任攝）
紐約時尚品牌kate spade運用黃色計程車、大蘋果等紐約元素製作手拿包、高跟鞋。（陳大任攝）
紐約時尚品牌kate spade運用黃色計程車、大蘋果等紐約元素製作手拿包、高跟鞋。（陳大任攝）
kate spade黃色計程車皮包。（陳大任攝）
kate spade黃色計程車皮包。（陳大任攝）
1997年倫敦計程車系列，左起未來電動車、彩繪車、古董計程車。（石智中攝）
1997年倫敦計程車系列，左起未來電動車、彩繪車、古董計程車。（石智中攝）
早年倫敦還沒有消防隊，計程車車頂有梯子，並攜帶消防砂、消防水，能最快把消防設備送進火場。（陳大任攝）
早年倫敦還沒有消防隊，計程車車頂有梯子，並攜帶消防砂、消防水，能最快把消防設備送進火場。（陳大任攝）
吉普尼（Jeepney）是由二戰後美軍留在菲律賓的吉普車改造而來，車身有著炫麗的色彩。（石智中攝）
吉普尼（Jeepney）是由二戰後美軍留在菲律賓的吉普車改造而來，車身有著炫麗的色彩。（石智中攝）
大陸最早的計程車是用麵包車，被暱稱叫黃大巴。（石智中攝）
大陸最早的計程車是用麵包車，被暱稱叫黃大巴。（石智中攝）
李濟成為計程車癡狂
自小客闖紅燈撞多元計程車 乘客頭部擦傷撞擊畫面曝光
#計程車 #李濟成 #一個 #紐約 #黃色