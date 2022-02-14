日前一架不明航空器飛越馬祖東引上空，被民眾目擊、拍下後引起軒然大波，據悉該架航空器為「運-12」，且空軍作戰指揮部的「寰網系統」曾監測到該飛行器，但卻因誤認為雜波將之刪除才會導致無人知曉；對此，國防部表示國軍運用聯合情監偵嚴密監控海空動態，並按相關規定妥適應變處置。

日前一架疑似大陸「運-12」無人機飛過東引上空，等到民眾通報後才引起相關單位注意，但空軍在馬祖設有雷達站，理應在第一時間就發現有航機進入領空，作戰管制中心更應直接進行廣播驅離，並通報馬祖防空飛彈部隊進行追監等。

此事傳出後，我軍方先前僅稱「發現不明飛行器掠過區域上空，即依規定應變處置」，並指出經比對研析後，該機為民用型定翼雙槳飛行器短暫進入防區上空後即離開，期間防區全程均有嚴密監控；國民黨立委江啟臣則質疑，我空軍在馬祖設有雷達站，想知道該雷達站是否有在第一時間啟動通報機制，通報馬祖防空飛彈部隊進行追監？他並批蔡政府相關高層，此事發生後竟無人積極回應，十分離譜。

而據《聯合報》報導，該無人機升空後就有出現在我空軍雷達上，相關資料也彙整到「寰網系統」中，但因該無人機升空後以低飛的方式進入雷達盲區，導致其軌跡狀況不定，戰管人員誤判為雜波干擾，因此進行手動刪除，才會引起後續一連串問題。

對於上述「誤刪」說法，國防部最新回應，國軍運用聯合情監偵嚴密監控海空動態，並且依敵情威脅，按戰備相關規定妥適應變處置；後續將針對敵情威脅變化，持續強化各項狀況的應處演練。既未承認也未否認。