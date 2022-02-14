涉嫌殺死2名稚子後墜樓的蕭姓軍人，去年剛調單位服務，據了解他因婚姻觸礁，曾有離家欲輕生的情況，經劉女報警尋獲。據查，蕭月薪約4萬多，平日住在營區內，放假愛外出騎車，可能因妻子控訴不顧小孩與家庭，豈料最終卻演變成人倫慘劇。

蕭上月曾在臉書貼文指，「年初開始就幹了這輩子最瘋狂的傻事！」他表示，自己常脾氣不好，對小孩很凶、也沒什麼耐心，常做出許多傻行為，更是一個星期沒吃過任何東西，一意孤行做出傻事，讓大家擔心他的安危，也害很多人到處奔波勞碌，為此承諾會痛改前非，做好老公及好爸爸的角色。

不僅如此，蕭也曾寫信給劉女，訴說妻子提離婚時，他都睡不好、吃不下，他沒辦法簽下離婚協議書，「會選擇靜靜一個人離開這個世界」，強調真的很愛妻小。言猶在耳，沒想到蕭最後竟狠心殺死2名無辜孩子，留給最愛妻子最大的傷痛。

從蕭過往行徑、臉書留言及給妻子的信件可窺知，因他是職業軍人，平常不在家，照顧小孩的重責幾乎落在太太身上，身為年輕爸爸，似不懂得為人父的責任。蕭的友人也曾在臉書勸他，「當了2個孩子的爸，別總是讓人擔心」。而蕭也試圖改變，貼出和孩子遊玩的影片直誇「真可愛，之前怎麼凶得下去！」

然而，衝動的他竟在與妻子爭吵後，先截圖妻子與他人曖昧對話，並在臉書留下約400字遺言後，涉嫌殺子後墜樓，留下無限遺憾與妻子對他一輩子的怨懟。

軍方官員表示，蕭在軍中工作正常，元旦前後開始說妻子要離婚，發生不幸事件，令人難以置信與遺憾。未來將加強官兵生命教育，以防類似案件再發生。

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