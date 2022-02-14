新北市1名人妻小芳（化名）2009年起信奉韓國某宗教，不但每天禱告晚歸，每年到韓國參加聚會，甚至稱性行為不潔，不願與丈夫行房，婚姻持續了10年，2018年該宗教爆發教主性侵8女醜聞，小芳才清醒欲挽回丈夫，道歉稱「你的『巨棒』我已經10年沒使用了，千萬個對不起，沒盡到妻子責任」，丈夫仍心死提出離婚，法院判准。

判決書指出，丈夫提告稱小芳2006年結婚後第3年開始信奉韓國宗教，每晚都會參加禱告會至晚上11點才回家，週五甚至通宵禱告，每年會到韓國總部聚會，小芳入教後甚至主張「性行為不潔」，不願與丈夫行房，還會指責丈夫罪孽深重，導致丈夫心理壓力大罹患恐慌症，2017年搬離住所。

不料該宗教教主2018年因性侵8女遭判刑15年，小芳才清醒向丈夫道歉，企圖挽回夫妻感情，但丈夫仍提出離婚；小芳辯稱婚後都以家庭為重，從未因宗教做出不理智行為，夫妻分房睡是因為丈夫左手臂有痼疾，需要充分翻身，從未拒絕行房，甚至反控丈夫是因為小三才搬離住家。

丈夫親友出庭作證小芳屢次向親屬傳教，每年到韓國全都在做禮拜；法官審酌夫妻倆對話紀錄，小芳曾向丈夫致歉「我決定不去教會了，我後悔當初不聽你的話」、「你的『巨棒』我已經10年沒使用了，千萬個對不起，沒有盡到妻子服侍先生的責任，我嚴重忽視您的需要」，認定小芳確實因宗教忽略經營家庭，判准離婚。