乍暖還寒！氣象局觀測，今天清晨最低溫在台中大甲11.8度，氣象專家吳德榮表示，本周有2波冷空氣南下，強度都有到達冷氣團14度以下的標準，第一波冷氣團從今天影響到周三，今天情人節晚上及明天元宵節清晨最冷下探11度，第二波強度更強，將在周六（19日）南下，周日（20日）降至最低溫。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今天強冷空氣影響，各地轉冷；下午起鋒面雲系逐漸遠離，西半部雨漸停、轉多雲，東半部仍有局部短暫雨。今晚、明晨「輻射冷卻」加成，最低氣溫下探11度，注意保暖。今天北部氣溫12至16度，中部11至17度，南部14至25度，東部13至23度。

吳德榮指出，明白天起至周三（15、16日）氣溫小幅回升，仍偏冷；明天西半部多雲時晴，山區、大台北東側及東半部偶雨，周三大台北也有局部短暫雨。周四(17日) 白天起氣溫回升，西半部多雲時晴易有霧，大台北東側及東半部偶有雨。

吳德榮表示，周五（18日）下一波鋒前雲系移入，有局部短暫雨，水氣增多，易起霧；周五晚鋒面抵達，全台明顯降雨。接著周六（19日）強冷空氣南下，天氣轉冷，且強度較前波強，周日（20日）氣溫降至最低。但此為期末模擬、有待後續觀察。