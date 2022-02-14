南航飛機降落後，台灣老翁由救護車送至醫院急救。（人民日報）

據《人民日報》13日報導，南航CZ3095（上海浦東-台北）2月11日的航班上，一位83歲高齡的輪椅旅客陳先生進食時不慎噎到，呼吸微弱，情況危急，空服員協助機上醫生實施急救，機組迅速決策返航浦東機場，最終因救治及時，老人送至醫院搶救後轉危為安。

據南航當班主任座艙長蔣菲菲回憶，當時得知該次航班有位83歲的輪椅旅客，曾有過中風病史，全身無法移動，只有老伴一人陪同，就想著老人在旅途中是否需要多一些幫助。飛機剛進入平飛階段，蔣菲菲就端了一杯溫熱牛奶來到老人座位旁。細心的她發現老人嘴巴鼓鼓的，牛奶也喝不進去，面色逐漸蒼白。

空服員林曉丹和座艙長鄭鏐倩聞聲趕來協助。蔣菲菲探了探老人的鼻息，幾乎感覺不到，馬上安排鄭鏐倩廣播尋找醫生並報告機長。由於老人全身不能動彈，林曉丹和蔣菲菲扶住他的身體往前傾，試圖打開他的口腔，並連續拍打其背部，幫助清除口腔殘留食物。

機上有一名旅客是醫生，趕來檢查後，判斷老人情況危急，需要立刻實施CPR心肺復甦術急救。在醫生對老人持續多次胸部按壓後，老人終於恢復了微弱的呼吸。空服員將機上備用的氧氣瓶拿來給他吸氧，幫蓋上毛毯保暖，並準備好血壓計、聽診器等急救用品供醫生使用。

「老人的呼吸好起來了，但最好還是要去醫院。」在醫生建議下，蔣菲菲立即將情況報告機長，機長決定返航，並提前聯繫機場救護。落地後，蔣菲菲幫助老人聯繫了遠在台北的家屬，說明情況。

此時，南航上海地服部陳瓏駿等3名工作人員和機場急救人員已提前到達，迅速觀察老人情況後，立即用擔架將老人抬至救護車送往就近醫院。經醫院搶救，陳老先生終於轉危為安。

最終，南航CZ3095航班於18時52分起飛，雖然延誤了近4個小時，但機上旅客紛紛表示理解，肯定南航空服員的處置方式。