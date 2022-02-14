Infrastructure Capital Management投資長Jay Hatfield表示，如果烏克蘭遭到攻擊，將讓我們的看法更具可信度，即戰爭將增添不確定性，與市場目前的預期相比，聯準會的立場可能變得較為「鴿派」。

不過，如果俄烏開戰，美國等西方國家料將對俄國實施嚴厲的出口禁令與經濟制裁，而俄國可能以中斷晶片關鍵原料供應做為反制，因此白宮警告晶片業應盡快進行供應鏈的分化以降低衝擊。一旦俄羅斯入侵烏克蘭，科技成本與能源價格都將進一步上揚，勢必更加重通膨壓力。

Brown Brothers Harriman分析師Win Thin上周表示，美國通膨進一步升高，以及聯準會的政策立場可能更趨強硬，導致債市受到重創，雖然現在俄烏緊張局勢帶動避險需求，但避險需求通常不會持久，下周美國債市可能再度遭到拋售。」

Bleakley Advisory Group投資長Peter Boockvar表示，隨著財報季就要結束，所有總體經濟問題將再次躍上檯面。俄烏緊張局勢使聯準會的政策前景更添複雜性，俄國入侵烏克蘭勢必給全球通膨火上添油，這將使聯準會面臨更多問題，因為這基本上將推升原油、食品、小麥、肥料和其他所有價格，讓聯準會的抗通膨能力變得更加難以施展，但聯準會不能退縮，不能將地緣政治局勢當作不升息的理由。不過，如果擔心經濟衝擊，聯準會可能放慢升息速度。

儘管上周五美國長短期債息回落，但利差仍然在縮小。一旦短期債券殖利率升破10年期債息，也就是形成所謂的「殖利率曲線倒掛」，這表示投資人認為近期經濟狀況將惡化，以及聯準會將以激進的手段進行干預。

舊金山聯準銀行在2018年發表的研究報告指出，自1955年以來，每次經濟在衰退之前，公債殖利率曲線都會出現倒掛情況，只有一次是「假信號」。

投資人表示，他們正在觀察這個情況是否再次發生，由於聯準會料將加緊腳步趕上通膨，市場擔心該央行可能做出錯誤判斷，過快撤回支持性措施，進而導致經濟陷入衰退。德銀經濟學家表示，美國兩年期債息升高是一個「不祥的徵兆」。

CMC Markets首席市場分析師Michael Hewson則有不同的看法，認為殖利率曲線倒掛未必是一個可靠的指標，債息曲線在2019年曾經倒掛，但似乎沒能料中任何事。2020年經濟陷入衰退，卻是因為新冠疫情爆發。不過曲線或許可做為一種警訊，如果聯準會過快收緊政策，所造成的損害可能超乎預期。該分析師並認為，對美國經濟而言，陷入「停滯性通膨」（stagflation）的風險大於陷入衰退，「這是目前更令人擔憂的事，即通膨率開始超過GDP」。

基於通膨前景和聯準會貨幣政策的不確定性，高盛把今年底標普500指數的預測位置從5100點下修至4900點，這表示全年報酬率僅為4%，但與目前收盤位相比仍有11%的上漲空間。高盛並警告，如果通膨居高不下，導致聯準會今年的升息次數超出目前預期，那麼標普500指數可能下探3900點，而一旦緊縮政策導致經濟陷入衰退，該指數可能進一步跌至3600點。但如果通膨迅速緩解而聯準會升息少於預期，則標普500指數可望反彈至5500點。(2-2)