國高中生通常在7時30分前到校，以參加早自習，但有人認為國高中生趕早到校，普遍睡眠不足，上課常打瞌睡，不如延後上課時間；而台北市立成功高中從本學期開始，同時將取消早自習、廢除朝會升旗，學生每天在上午8時10分前到校即可，引發網友熱議。淡江大學教育心理與諮商研究所教授、國民黨智庫執行長、前立委柯志恩今(14日)在廣播節目中直言，絕對支持，畢竟這還是回應到小孩子自主能力，透過體制東要求西要求，真的無法讓孩子積極奮發，反而增加親子間困擾。

美國南加州大學教育心理學博士柯志恩今在其主持的《POP撞新聞》中談到，自己距離高中很遙遠，小孩也脫離高中階段，但延後上學時間一事的確值得討論。她認為此舉其實是在挑戰過去體制，的確為何學生一定要7：30以前到校？現在大家都羨慕成功高中學生可以在8時10分前到校即可，延後上課在網路有提案，也有破萬人聯署，「也是啦，如果我是高中生也是會上去連署」。

不過也有家長擔憂如果取消早自習，學生會變懶散。對此，柯志恩直言，這些爸媽可能也需要改變一些觀念，因為學生懶不懶散絕對跟早自習無關，前一晚上床時間反而比較重要，且現在太多3C產品讓孩子覺得有吸引力；她也說，這東西不會因為一個體制如何就會讓孩子上課懶不懶散，應該是讓孩子有興趣，這樣懶散也懶散不起來，這還是回應到小孩子自主能力，透過體制東要求西要求，這真的無法讓孩子積極奮發，反而更增加親子間困擾。

柯志恩也提到，自己總覺得即使經過這麼久，台灣上課時間好像比其他國家都來的長蠻多，現在一學期都18周，有必要上這麼多？課程一回事，重點還是如果學生沒有自主自發態度，再多制度都不會引發學習動能，但孩子晚上課是不是會影響家人上班？這也是需要做通盤考慮。