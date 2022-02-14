美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）13日警告，俄羅斯可能在「任何一天」進攻烏克蘭。

美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）昨（13）日警告，俄羅斯可能在「任何一天」進攻烏克蘭，包括本周北京冬奧結束前的這一周，莫斯科的侵略行動可能會以大量轟炸為開端，讓大量平民受到波及。

綜合路透社、美國有線電視新聞網（CNN）、美媒CNBC報導，美媒指出，美國情報圈認為，俄羅斯最快16日對烏克蘭發動進攻，美國國安顧問蘇利文昨日接受「美國國情」（State of the Union）節目訪問時不願證實消息，不過強調如今俄羅斯可能在任何一天行動。

「我們不能完美預測是哪一天，但我們已經說了一段時間在可能時期內，侵略可能發生，如今俄羅斯可能在任何一天對烏克蘭採取重大軍事行動，包括在本周，冬奧結束前。」

蘇利文補充說明近期俄羅斯可能隨時進攻的跡象，「他們集結部隊的方式，他們部署到位的方式，顯示很有可能很快就會有一場重大軍事行動。而我們準備好持續進行外交工作，但如果俄羅斯持續動作，我們也準備好和盟友做出團結及果斷的回應。」

蘇利文也透露俄羅斯的進攻劇本，「如果俄羅斯軍事侵略烏克蘭，很可能以接二連三的飛彈及炸彈攻擊作為開端，之後伴隨地面部隊越過烏克蘭邊境發起猛攻」，他預期到時將會有大量平民受到戰火波及。

他說俄羅斯目前在烏克蘭邊境的兵力態勢能夠「非常、非常迅速地展開軍事行動」。

他呼籲美國公民盡快撤離，強調這些軍事攻擊都不會是「精準的」，「不論國籍，無辜民眾可能被殺。」

蘇利文也提到，美國情資顯示俄羅斯可能以「假旗行動」（false-flag operation）作為入侵烏克蘭的藉口。假旗行動指的是偽裝身分、嫁禍他人以誤導公眾的行動。