美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）13日警告，俄羅斯可能在「任何一天」進攻烏克蘭。

美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）昨（13）日警告，俄羅斯可能在「任何一天」進攻烏克蘭，包括本周北京冬奧結束前的這一周，莫斯科的侵略行動可能會以大量轟炸為開端，讓大量平民受到波及。

綜合路透社、美國有線電視新聞網（CNN）、美媒CNBC報導，美媒指出，美國情報圈認為，俄羅斯最快16日對烏克蘭發動進攻，美國國安顧問蘇利文昨日接受「美國國情」（State of the Union）節目訪問時不願證實消息，不過強調如今俄羅斯可能在任何一天行動。

「我們不能完美預測是哪一天，但我們已經說了一段時間在可能時期內，侵略可能發生，如今俄羅斯可能在任何一天對烏克蘭採取重大軍事行動，包括在本周，冬奧結束前。」

蘇利文補充說明近期俄羅斯可能隨時進攻的跡象，「他們集結部隊的方式，他們部署到位的方式，顯示很有可能很快就會有一場重大軍事行動。而我們準備好持續進行外交工作，但如果俄羅斯持續動作，我們也準備好和盟友做出團結及果斷的回應。」

蘇利文也透露俄羅斯的進攻劇本，「如果俄羅斯軍事侵略烏克蘭，很可能以接二連三的飛彈及炸彈攻擊作為開端，之後伴隨地面部隊越過烏克蘭邊境發起猛攻」，他預期到時將會有大量平民受到戰火波及。

他說俄羅斯目前在烏克蘭邊境的兵力態勢能夠「非常、非常迅速地展開軍事行動」。

他呼籲美國公民盡快撤離，強調這些軍事攻擊都不會是「精準的」，「不論國籍，無辜民眾可能被殺。」

蘇利文也提到，美國情資顯示俄羅斯可能以「假旗行動」（false-flag operation）作為入侵烏克蘭的藉口。假旗行動指的是偽裝身分、嫁禍他人以誤導公眾的行動。

文章來源：Biden's national security adviser says Russia could invade Ukraine 'any day now'
文章來源：White House national security advisor describes what Russian attack on Ukraine might look like
文章來源：U.S. officials won't confirm reports on possible Russia invasion of Ukraine on Wednesday

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