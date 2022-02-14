人在做天在看？1名網友說他的女性友人日前邀男友到家中，親自下廚給男友吃，男友吃到一半問女友「可以更親熱一點了嗎」，準備大戰一番，沒想到女友卻脫口「可是我家有地基主耶」，男友原以為是開玩笑，但女方竟接著說「家裡有無形的神明看著我們親熱樣子，感覺很奇怪」，讓男友瞬間無語。

該網友在Dcard上發文表示，他的1名女性友人最近休假找來男友到家中，該友人親自下廚給男友吃，男友過程中向友人問說「那我們可以親親或更親熱一點了嗎」，正當男友「性」奮地期待對方的回應時，友人竟脫口說出「可是我家有地基主耶！」讓男友瞬間無語。

男友邀約她親熱，準備大戰一番，沒想到她說「可是我家有地基主耶」，還說「家裡有無形的神明看著我們親熱樣子，感覺很奇怪」。（翻攝自Dcard）

該網友說，該名友人很認真地對男友說「家裡有無形的神明看著我們親熱樣子，這樣感覺很奇怪耶」；原PO事後得知此事都稱這理由太離譜，但友人仍一副很認真態度，絲毫不覺得有何不妥，事後原PO笑稱大家以後盡情❤❤（愛愛），地基主會睜大眼睛看唷」。

其他網友則留言「我也曾這樣想過欸，親熱的時候被祖先神明看到不會很尷尬嗎」、「神明：色即是空、空即是色」、「照他這種說法，每一戶人家都有地基主，那不就沒地方可以做」、「人在做天在看」、「地基主會幫你看這個男生適不適合留下」、「地基主真的很多型態，我爸是乩童，他跟我說之前去過朋友家，最多看過7.8個地基主看他們在打麻將」。