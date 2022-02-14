晶圓專工大廠聯電的大陸子公司蘇州8吋晶圓廠和艦芯片製造公司，因有一名員工疑似染疫，目前配合當地主管機關進行全員檢測，生產活動因而逐步暫停，待檢測後配合主管機關核准即全面復工。

聯電表示，惟和艦月產值佔整體合併營收約5％，聯電重申第一季業績展望不變 季平均售價上揚5％、出貨量持平、季毛利率約四成、佔全球晶圓代工產業市佔率將持續擴大。本事件對公司財務業務無重大影響。