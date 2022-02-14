和艦員工染疫暫停產 母公司聯電：估影響不大 09:202022/02/14 工商 涂志豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 晶圓專工大廠聯電的大陸子公司蘇州8吋晶圓廠和艦芯片製造公司，因有一名員工疑似染疫，目前配合當地主管機關進行全員檢測，生產活動因而逐步暫停，待檢測後配合主管機關核准即全面復工。 聯電表示，惟和艦月產值佔整體合併營收約5％，聯電重申第一季業績展望不變 季平均售價上揚5％、出貨量持平、季毛利率約四成、佔全球晶圓代工產業市佔率將持續擴大。本事件對公司財務業務無重大影響。 陸商務部前副部長：未來5年中國將成為全球科創中心 港財長：美升息對港金融貨幣穩定風險可控 #聯電 #全球 #上揚 #和艦 #檢測 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 施耐德電機 入選全球百強永續企業 04:102022/02/14 企業經營 憤怒鳥再展翅高飛 開發商Rovio股價創一年新高 16:312022/02/13 財經 系統電 TPMS產能倍增 04:102022/02/14 證券．權證 未來5年 大陸拚成為全球科創中心 04:102022/02/14 焦點新聞 碳管制 對企業產生額外風險與成本 04:102022/02/13 產業．科技 AMD第三代EPYC處理器為Google Cloud全新運算專用實例挹注效能 09:232022/02/14 財經 內需增溫、全球經濟成長加持 中小型股補漲 可望跑贏大型股 04:102022/02/14 投資理財 明太祖開國3計救了它！台灣紗窗王如何變宏碁夥伴 09:002022/02/13 財經 《國際經濟》通膨起、短債飆 美經濟衰退警訊響起(2-2) 08:352022/02/14 財經 古巴疫苗成窮國福音 04:102022/02/13 產業特刊 香奈兒漲不停 精品控大喊吃不消 08:432022/02/13 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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