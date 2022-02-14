台股累計今年初開盤迄2月11日共23個交易日，集中市場總成交值為6兆7471.43億元，市場日均值為2933.54億元，股票成交量週轉率為12.22％。群益證券看本周台股指數區間為18200-18700點，本周看好四大題材類股，包含：中小利基型科技股、鋼鐵股、航運股、金融股等。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.1月起美國10年公債殖利率大幅度上漲，美股卻沒持續崩跌，跌深後仍能強勢反彈，反應投資資金太多；比特幣走勢受消息面影響震盪激烈，代表交易與投機機制完成後，價格大跌就會吸引投機買盤搶短線反彈，代表即使對升息保守、對美股後市保守、對虛擬貨幣前景保守，市場短線操作資金豐沛。

2.科技股受外資賣超影響降低，不僅影響時間短，美股大跌對台股影響約1-2天就消化，而且也沒有引發內資持續減碼，以2月10日MSCI季度調整權重，台股在MSCI亞洲除日本指數權重由18.70％下調至18.56％，但市場討論與反應冷淡。

3.非科技股是股價基期相對科技股低，金融、塑化、航運、鋼鐵等殖利率平均皆在5％以上，適合穩健型資金投資。