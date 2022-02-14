2月11日全體上市公司總市值為56兆7676.32億元，較1月26日總市值增加1兆9701.26億元，增幅為3.60％。國票投顧本周看好五大題材類股，包含：ABF股、紡纖股、導線架股、IC設計股、高殖利率股等，預期本周指數在18000～18500點區間震盪。

國票投顧彙整資訊分析指出，近期三項國際利多因素：

1.台股元月營收因春節連假，可延後至2/14公告，近日將有多間公司同時公布成績，可望帶動一波市場追逐績優股的買盤，有利台股維繫高檔表現。

2.2022年MWC大會將於2月底正式展開，本次重點包含5G、AI人工智慧、雲端網路、金融科技、萬物互聯、科技視野等六大領域，預期台股在網通、元宇宙、NFT等相關標的將具表現商機，可望提前吸引資金進駐，短線值得持續聚焦。

3.與疫情共存成為國際的共識，近期多國相繼解除防疫措施，包含英國、丹麥皆宣布全面解封，澳洲亦開放接種2劑疫苗的旅客入境且免隔離，可望推升經濟復甦動力，包含航空、紡織、觀光等疫情復甦的受惠股，短線可望具有表現契機。