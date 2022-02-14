求婚是一輩子的大事

最近演藝圈充滿了許多喜事，無論是曾沛慈、胡宇威與陳庭妮、吳宗憲女兒Sandy、朴信惠與崔泰俊、玄彬與孫藝珍等，2022對於許多愛侶來說是沾滿喜氣的一年，也有不少網友想參一咖，跟上腳步向另一半來場浪漫的求婚。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查了網友熱議最讓人心動的求婚法，這邊已經為大家整理好各種厲害的計劃，準備求婚的準新郎新娘們，快快筆記起來吧～

10.夜景之下浪漫下跪

不少女生的夢想就是求婚那一刻，對的人配上對的環境，成為一輩子最美好的回憶，想著以後一定可以好好跟閨蜜或未來的小孩好好炫耀一番。

而浪漫夜景就是一個必備之選，更是非常適合求婚的地方，像是台北101、陽明山、九份老街、台中望高寮、高雄85大樓，在高處遙望，底下的燈光就像一片星空般，非常浪漫，甚至連陪同的親友們可能都會忍不住說一聲「我願意」呢～

9.自創曲、唱首情歌

女生總是會被有才華的男生所打動，而求婚時如果搭配上一首自創曲或演唱你們之間的主題曲，那就是更加分了。

不少人在求婚時會選擇告白氣球、最重要的決定、謝謝妳愛我、Marry Me、厚臉皮、私奔到月球、你被寫在我的歌裡等都是求婚或告白的熱門歌曲，不過如果用自創曲，寫下交往時的點點滴滴，定會讓女生感動得不要不要啦！

8.演唱會驚喜上台

不少情侶因為有著共同喜歡的歌手而認識甚至交往，演唱會就像是一個紀念和有著特別意義，看似遙遠但卻不少人為了完成這個美好回憶，想盡一切辦法，花盡一切人脈，就為了可以在演唱會上獲得她的一句「我願意」。

像是2018年林宥嘉演唱會上，他就曾在台上爆料有歌迷不斷私訊華研小編，「因為他知道他的偶像，就是我，本身是一個很會求婚的人」，並現場邀請該位男歌迷帶著女友上台，成為他們的求婚見證人，還特別為他們獻唱了一首《擁有》，場面非常感人～

7.布置好美麗的花海

花海簡直是女生們的天堂，不少女生都喜歡花朵的浪漫，甚至平常就喜歡在花季的時候去拍照打卡，如果你的女朋友也是這樣，你就要注意囉，接下來就是要好好找到最美的花海，並選好天氣最好的日子，在花海中求婚，讓她成為最幸福的女人～

如果可以加上一些特色佈置再叫上她的閨蜜或家人，再提醒她準備好最好看的服裝和打扮，絕對讓她為這次求婚留下完美的回憶唷~

6.情人節就是求婚日

最有紀念價值的莫過於，求婚當天剛好就是情人節，不但之後每年情人節可以跟紀念日一起過（誤！），還能讓女生在當天有加倍的驚喜。

別以為錯過了2月14日或七夕就要等明年才可以求婚，其實一年有13個情人節，每個月的14日都是別具特色的情人節，可以按照你們交往所經歷的去挑選最適合你們的情人節來求婚，女生知道你的心意後一定也會萬分感動喔～

5.登山攻頂、海邊漫步

若是戶外派，不妨可以考慮在大自然的見證下，來一場浪漫的求婚。喜歡登山的情侶可以考慮在一同共患難，互相扶持後看到壯麗的山景時，下跪與另一半求婚，登山就如同兩人在生活中一起共患難的寫照，願意與自己互相扶持的人能不嫁嗎！

夕陽餘暉下，太陽染紅了水面，兩人一同手牽手漫步在沙灘上，此時伴侶單膝下跪求婚，此場景感覺像是偶像劇情節般真實上演，如此浪漫的求婚方法怎能錯過。

4.高級飯店奢華享受

女人都渴望被疼愛，希望能夠偶爾享受高級的服務，入住高級飯店已是奢華的事情，此時若看到房間放著許多伴侶求婚的小巧思，例如，請飯店協助布置房間、準備香檳等，絕對能感受到對方滿滿的愛。

若想求婚的人，不妨考慮在高級飯店中，替女友安排SPA，精心布置房間，開個酒或香檳，讓女友感受到滿滿的貼心與寵愛，想必求婚勢在必行呀！

3.規劃一場求婚旅行

旅行本身就是一件非常耗費心力的事情，不僅要安排交通、住宿、甚至連行程等各種細節都要照顧到，更別說在人生地不熟的國家，要串通當地人一起給伴侶一個難忘的求婚更是難上加難。

也難怪許多人為了給另一半難忘的求婚選擇安排一求婚之旅，通常旅行時心情也比較好，再加上看到另一半為了自己大費周章的準備，很難不被真心所感動吧！

2.選在生日、紀念日進行

一年365天，對於伴侶來說特別的日子分別為情人節、雙方生日、而最重要的就是兩人決定攜手那一天。

求婚時若選在對方生日，會讓另一半感覺備受重視，同時也能作為生日驚喜給對方，若選在兩人的紀念日進行則特別讓人感到甜蜜，有種當初牽起對方的手無論路途多艱難，兩人都一起克服難關，迎向美好的未來，不論是生日或是紀念日都是求婚必殺技之一呀！

1.準備充滿回憶的影片

影片成為最心動求婚法實在是當之無愧，將兩人從相識、相戀、結為連理的過程一一記錄，從影片中可以感受到對方的用心，也能一窺對方心中重要的事件有哪些。

影片最感人之處莫過於回憶殺，所有發生的事情歷歷在目，彷彿昨日才發生，不僅可以一起細數著過程的美好，也能想起吵架時撕心肺裂的痛，所有的酸甜苦辣濃縮成精華，看著看著眼淚默默流下，不自覺說出：Yes I do。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年02月11日至2022年02月10日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『求婚方法』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」