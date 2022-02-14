(09:10更新)俄烏緊張情勢一觸即發，美股上周五(11日)重挫，台股今(14日)開低走低，開盤約10分鐘，指數暴跌逾300點，一度觸及18005.29點，台積電早盤一度大跌15元至635元。

俄烏緊張情勢升溫，美股上周五(11日)重挫，台股今(14日)開盤以18182.73點開出，台積電開盤下跌10元，以640元開出，指數開低走低，早盤一度回測萬八至18060.83點，跌逾250點。

美國消費者信心指數驟降，衝擊投資人信心，加以美國政府呼籲公民離開烏克蘭，恐慌指數VIX飆升，道瓊工業指數下挫503.53點，跌幅1.43%，以34738.06點作收；標準普爾500指數下跌85.44點，跌幅1.90%，收在4418.64點；那斯達克指數下跌394.48點，跌幅2.78%，收在13791.16點；費城半導體指數下跌170.857點，跌幅4.83%，收在3365.246點。

台股ADR部分，台積電ADR下跌2.97%，聯電ADR下跌2.72%，日月光ADR也下挫3.84%。

台股11日收在18310.94點，下跌27.11點，成交值2617億元，三大法人合計買超41.52億元，其中，外資及陸資買超43.92億元，投信也買超13.47億元，自營商則賣超15.87億元。

摩爾投顧分析師陳昆仁表示，通膨和地緣政治干擾，美股下跌，難免影響短線台股，但這只是短線干擾，波段景氣復甦帶動的投資價值行情持續，把握題材面錯殺拉回守穩買點。