2002年所播出的金庸經典大戲《倚天屠龍記》，當時不僅紅遍兩岸三地，也捧紅了賈靜雯、高圓圓等多位演員，其中曾飾演張無忌母親一角的新加坡女星郭妃麗，也憑著精緻的五官與優雅的氣質擄獲大批觀眾的心，但結婚後的她逐漸淡出兩岸演藝圈，直到近日曝光近況再度受到網友們熱烈討論。

郭妃麗出道時曾以亮麗的外表被媒體封為「新加坡三大美女」之一，也在當地演出過不少影視作品，2001年來台發展後陸續接下多部電視劇及電影，2002年憑著金庸古裝大戲《倚天屠龍記》中的張無忌母親「殷素素」一角、仙氣爆棚的古裝扮相而爆紅。當年的劇照中雖畫質不佳、也沒有經過精細的修圖軟體後製，但郭妃麗深邃又甜美的臉蛋卻看不出任何瑕疵，加上自然又細膩的演技，使她在當時成為不少人心目中的古裝女神。不過，郭妃麗即使在當年人氣暴漲，她後來仍選擇回到家鄉新加坡發展，並在宣布結婚後逐漸淡出演藝圈。

郭妃麗當年在《倚天屠龍記》中飾演殷素素爆紅。（圖／微博）

而20年過去，現年48歲的郭妃麗近日於個人社群媒體上PO出近況，曬出多張時髦又火辣的穿搭，大秀蠻腰與健康曲線，臉蛋也維持的相當凍齡，讓不少網友驚呼「姊姊吃了什麼防腐劑」、「還是一樣美」、「人美！身材還保持得這樣好」、「牡丹仙子，小時候就喜歡你」、「超漂亮的」、「妳怎麼還是這麼美」。