元宵節將至，通訊軟體LINE也推出台灣限定應景特效，只要在對話視窗中輸入元宵、湯圓、燈籠等3個關鍵字，LINE角色熊大及兔兔就會一起放天燈，畫面相當療癒可愛。

LINE推出元宵節限定活動，只要輸入關鍵字，就能召喚熊大、兔兔一起放天燈，但LINE系統需要在iOS 9.15.0及Android 10.2.0以上，才能使用此特效，活動從10日起開放至17日上午10點。

值得一提的是，若是使用手機輸入關鍵字出現聊天室特效，關鍵字會以連結形式呈現，只要點擊關鍵字連結就能再看一次，避免洗版狀況出現。

而用戶若輸入關鍵字卻沒有出現特效，可先嘗試將LINE重開，或是到LINE設定中的聊天室背景特效選項，確認是否開啟。

過往LINE不定時會在特殊背景特效，去年聖誕節期間，只要輸入快樂、聖誕及Xmas等關鍵字，就能召喚坐在耶誕花圈上的熊大與戴紅色耶誕帽的兔兔、莎莉現身，不僅如此，只要打開對話視窗，背景就會開始飄雪，雪也會積在聊天室底部，隨著視窗開啟的時間越長，雪也會越厚。