劍指下屆台北市長的台北市副市長黃珊珊，日前批評前總統馬英九不食人間煙火，不過台北市議員游淑慧就指出，黃珊珊自己面對東湖五分社宅的問題時，給了居民冷漠與傲慢的回應，當地住戶才因此轉為向她尋求幫助，更爆料自己過去的提議被黃珊珊「割稻尾」，但她認為有將問題解決就好，才會一直沒有將此事戳破。

游淑慧昨（13）日在臉書表示，近日黃珊珊開始學民進黨一樣四處開砲，稱幫前朝解決了多少問題，自誇自己表現很好等，但這8年有怎麼樣的市民滿度，留下怎麼樣的城市規劃，都可以進行辯論。

游淑慧表示，過去內湖五期辦公服務宅發生了一些問題，她為了不讓大灣北段爭議狀況重演，分別了解監察院與台北市長柯文哲的想法後向黃珊珊提出建議方案，結果黃珊珊僅稱「那麼簡單早做了」，但游淑慧認為「是你們都被盲點卡住」，交談許久後沒有交集，直到有機會親自向柯文哲建議，才收到「會研究」的回應。

不料半年後，柯市府就以游淑慧的建議徵得監察院同意，除了將該辦法實施在內湖五期外，更進一步處理全市的工業宅，但游淑慧指出「市府用了我的建議方式，但完全沒告知我，甚至在內湖五期居民面前，形塑成她（黃珊珊）上任後想到的辦法」。

游淑慧說，這些事情她事後才從都發局口中無意得知，但這兩年她都沒有對外戳破這件事，更沒有抱怨黃珊珊「割稻尾」，因為她認為問題解決就好。但游淑慧再爆，東湖五分社宅議題，當地居民一開始陳情對象就是找最了解內湖的黃珊珊，但卻得到冷漠與傲慢的回應，之後才轉往向她這位新科議員求助，經過溝通後該案才得以暫緩。

游淑慧表示，自己過去沒有拿這些事來說嘴，也沒有在質詢時讓她上台吐槽她，但黃珊珊卻為了自己的選舉跟聲量，無聊到去說嘴19年前沒人記得的事，怒批她假面的同時，更說黃珊珊此次選舉是0成本，除了爽用市府資源，就算落選也可以被排在民眾黨不分區第一名直通立法院，認為黃珊珊現在沒有包袱，才能跟柯文哲一個扮黑臉、一個扮白臉。