北京證券交易所（北交所）開幕即將滿3個月。根據北交所官網統計數據顯示，截至2月11日，北交所上市公司合計84家，總股本123.49億股，總市值2279.30億元（人民幣，下同）。另據Wind數據顯示，自北交所正式開市以來，84家公司當中，同心傳動、志晟信息、晶賽科技等多支個股累計漲跌幅（包含上市首日漲跌幅）超過100％。

據《經濟參考報》報導，近日北交所首家轉板過會的公司出現，「觀典防務」即將登陸科創板。根據上交所披露，「觀典防務」擬轉入科創板的申請文件已經獲得審核通過，該公司成為北交所第一家轉板科創板的公司。

資料顯示，2020年7月「觀典防務」成為首批精選層企業之一。2021年8月，首批精選層企業具備符合轉板上市的時限要求，「觀典防務」率先發佈公告宣佈衝刺科創板。2021年9月，北交所設立，「觀典防務」從精選層公司平移到北交所。

東北證券分析指出，「觀典防務」的轉板成功，對多層次資本市場建設有著顯著的象徵意義。其中，北交所在轉板制度中起到承上啟下的作用，即從新三板創新層吸納並向科創板、創業板輸送優質中小企業，北交所為中小企業打通上升通道，持續助力錯位發展、功能互補、有機聯繫的多層次市場體系建設。

正式開市以來，北交所和新三板創新層、基礎層輪動效應逐漸顯現。1月28日，大陸全國股轉公司修訂《全國中小企業股份轉讓系統分層管理辦法》，並向市場公開徵求意見。本次修訂主要內容包括優化進層財務條件、優化降層規定、調增分層安排、適配改革後市場結構等方面。

開源證券分析指出，北交所作為中國服務創新型中小企業的主陣地，新增上市公司來自掛牌滿12個月的創新層企業。此次股轉公司修訂分層管理辦法，對創新層進層時間安排做出調整，增加進層頻次，優化進層條件，有利於加快優質中小企業北交所上市節奏。

值得一提的是，北交所公司股份解禁速度較滬深市場相對更快。根據相關規定，北交所持股10％以上的股東及控股股東的股份鎖定期為12個月，較科創板和創業板的鎖定期更短。據此對當前北交所公司股份解禁情況進行統計，2022年2月和8月將面臨兩次規模較大的集中解禁期。

報導稱，以2月涉及股份解禁的20家公司為樣本，其中有18家公司當前市值較上市時獲得不小的漲幅，這也成為部分投資人認為解禁後存在變現心理壓力的來源之一。

安信證券指出，2月較大規模解禁，主要是前期精選層首批掛牌公司股東鎖定期額外延長6個月所致。長期來看，績優公司解禁壓力對市值影響較小。

截至發稿，共有9家北交所上市公司發佈了2021年業績預告。從預告淨利潤變動幅度來看，九家公司均實現不同程度正增長。其中，貝特瑞、吉林碳谷預告淨利潤同比增長下限超過一倍，晶賽科技、威博液壓、蓋世食品等超過50％。

展望北交所市場前景，中泰證券認為，考慮到企業盈利面和市場情緒的變化節奏，一季報業績前後，市場或有一定壓力。但隨著後續政策推進、更多優質企業上市、專業機構持續入場，市場或將轉為上升趨勢。