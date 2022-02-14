【愛傳媒簡秀枝專欄】台北市立美術館於1983年，完工啟用，成為台灣第一座公立美術館，帶領台灣首度走上美術時代。相隔近40年，台灣各地又在大興土木，新（擴）建公立美術館，成為嶄新、時髦風氣。

從南到北算起，高雄市立美術館擴建、台南美術館新建、嘉義美術館新建、彰化美術館新建、台中美圖館新建、桃園美術館新建、新北美術館新建、台北市立美術館擴建，鋪天蓋地，有如大軍壓境。

而北美館的擴建，最具代表性與影響力，即將引領台灣走上第二次美術館時代，角色至關重要。北美館前後任館長林平與王俊傑，雙雙為北美館擴建二館（地下化林間美術館)，耗費大量心力，大家有目共睹。

這回他們不約而同在忙裡偷閒下，參加「馬祖藝術島」活動，昨天下午一起參觀東莒大埔聚落，也就近走了一趟東莒燈塔。

雙雙佇立在筆直的燈塔引道上，林平與王俊傑的燈塔重要性乍現。一個回眸，留下珍貴倩影。

「北美館擴建」，成為他們為台灣共同帶領美術界走向新時代的扛鼎之作，更是台灣美術界再度啓蒙的「重中之重」！

作者為典藏雜誌社社長

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