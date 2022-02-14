第56屆NFL超級盃14日在SoFi體育場進行，由洛杉磯公羊出戰辛辛那提孟加拉虎爭奪今年超級盃冠軍，靠著當家四分衛史塔福德上半場就傳出兩次達陣，公羊打完上半場暫以13比10小幅領先孟加拉虎，不過史塔福德上半場也被抄截1次。

這是一場老少狀元四分衛的對決，公羊四分衛史塔福德是2009年選秀狀元，孟加拉虎四分衛布洛則是2020年選秀狀元，不過一開賽攻勢幾乎都集中在公羊這邊，首節還剩6分26秒，史塔福德就傳給接球員小貝克漢完成17碼傳球達陣。

不過孟加拉虎也靠踢球員麥克佛森的29碼射門追分，打完首節，公羊暫以7比3領先，來到次節，史塔福德換成傳給接球員庫普完成11碼傳球達陣，公羊雖想大膽嘗試追加兩分攻勢，可惜失敗收場，也讓公羊這波攻勢只拿到6分進帳。

孟加拉虎的首次達陣，意外並非是由布洛完成，而是跑鋒米克森傳給接球員辛吉斯完成6碼傳球達陣，孟加拉虎把比數追到10比13，接下來孟加拉虎更靠貝茲三世成功抄截到史塔福德的傳球，可惜孟加拉虎上半場最後一波進攻無功而返。