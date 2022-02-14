JT is a 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦. pic.twitter.com/peSyjjooPJ — Boston Celtics (@celtics) February 13, 2022

就算打完上半場還落後對手10分，塞爾提克光靠塔圖爆發就夠了！塞爾提克前鋒塔圖14日攻下全場最高38分，其中光在第3節就有16分進帳，帶領塞爾提克最後以105比95逆轉擊敗老鷹，奪下8連勝，目前塞爾提克戰績33勝25敗，位居東區第6。

本季前兩次遭遇老鷹都輸的塞爾提克，今天打完上半場，仍以45比55落後，可是來到第3節，塞爾提克馬上打出12比0猛攻追上，甚至第3節投18中13，單節進帳42分，轉眼取得9分超前，就算老鷹末節怎麼苦追，也沒辦法逆轉局面。

塔圖除了進帳全場最高得分，也有10籃板、3助攻、1抄截、2火鍋，表現仍然全面，傑倫布朗17分、9籃板，剛從馬刺交易來的懷特14分、5助攻與4籃板，看來確實很快就融入塞爾提克隊形，羅伯特威廉斯10分、14籃板與2火鍋。

老鷹以崔楊30分、10助攻與4籃板表現較佳，波達諾維奇替補拿下26分，杭特10分、6籃板，不過老鷹整體攻勢明顯受到主力大前鋒柯林斯的腳傷缺陣影響，整個下半場竟然只拿40分，老鷹目前26勝30敗，排在東區第10的邊緣位置。