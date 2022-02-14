東陽（1319）自結元月合併營收17.44億元，較去年同期成長17.33％，元月營收超越去年各單月營收。其中東陽AM（售後維修）汽車零件事業元月自結合併營收12.00億元、年增18％，OEM（車廠代工）汽車零件事業元月自結合併營收5.44億元、年增15％。

東陽表示，雖然OEM事業面臨晶片短缺考驗，AM市場有運費高漲、塞港及客戶遞延出貨等問題，東陽努力整理整頓不間斷，降低成本，開發新產品，拉開與競爭者的距離 。