東陽元月合併營收17.44億元 年增17.33％ 09:192022/02/14 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東陽（1319）自結元月合併營收17.44億元，較去年同期成長17.33％，元月營收超越去年各單月營收。其中東陽AM（售後維修）汽車零件事業元月自結合併營收12.00億元、年增18％，OEM（車廠代工）汽車零件事業元月自結合併營收5.44億元、年增15％。 東陽表示，雖然OEM事業面臨晶片短缺考驗，AM市場有運費高漲、塞港及客戶遞延出貨等問題，東陽努力整理整頓不間斷，降低成本，開發新產品，拉開與競爭者的距離 。 開發金元月賺33億 年增64％ 元月投資市場氛圍變 中信金1月賺66.85億元年減23％ #東陽 #元月 #合併營收 #汽車 #零件事業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 上月業績未向疫情低頭 長榮航持續高飛 年增逾59％ 04:102022/02/12 財經要聞 廣華-KY元月營收7.82億 年增20.81％創同期高 09:192022/02/14 財經 連19紅! 元月出口逼近400億美元 04:102022/02/12 財經要聞 《興櫃股》基期墊高 普生1月合併營收年減3成 10:002022/02/12 財經 《國際經濟》下周國際新聞事件 14:322022/02/11 財經 82檔元月營收創新高 12:172022/02/11 財經 宜鼎 全年獲利再戰新高 04:102022/02/14 證券．權證 聯發科1月營收 創同期新高 04:102022/02/12 財經要聞 長榮航元月營收106.55億元 為疫情以來第三高 18:312022/02/11 財經 豐泰 元月營收創新高 04:102022/02/11 證券．權證 愛普＊攜手新思科技推出物聯網記憶體方案 09:382022/02/13 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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