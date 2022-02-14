處理器大廠美商超微（AMD）宣布AMD EPYC伺服器處理器將為Google Cloud全新C2D虛擬機器挹注動能，在電子設計自動化（EDA）與計算流體力學（CFD）等領域的高效能運算（HPC）記憶體密集型（memory-bound）工作負載，為客戶帶來強大的效能及運算能力。C2D延續了AMD EPYC處理器的發展動能，加入T2D和N2D實例的行列，成為Google Cloud第3個搭載AMD第3代EPYC處理器的實例。

憑藉AMD EPYC處理器和其高核心密度，C2D虛擬機器將成為Google Cloud運算優化型實例中，擁有最大容量的虛擬機器。此外，由於EPYC處理器為運算型工作負載提供高效能，Google Cloud指出C2D虛擬機器與前一代搭載EPYC、大小相似的虛擬機器相比，可在執行目標工作負載時發揮高達30％的效能提升。

隨著Google Cloud等越來越多雲端供應商採用AMD EPYC處理器來解決客戶要求最嚴苛且最密集的工作負載，AMD EPYC處理器在HPC和運算型工作負載的應用持續擴大，這更加凸顯EPYC為HPC工作負載挹注強大效能，在最新公布的Top500全球超級電腦排行榜中，AMD目前為73台超級電腦挹注動能，並且創下70項HPC世界紀錄。

AMD雲端事業群全球副總裁Lynn Comp表示，AMD EPYC處理器持續展現其在運行HPC與運算型工作負載的能力，包括最新疫苗的藥物分子模擬、探索宇宙，以及協助未來產業設計關鍵硬體與電子元件。搭載AMD EPYC處理器的Google Cloud C2D實例將使Google Cloud客戶能夠輕鬆執行最複雜和最密集的工作負載，幫助他們加快產品設計或解決複雜的問題。

Google Cloud產品管理總監Nirav Mehta表示，Google Cloud客戶希望實例能夠支援高效能運算等複雜的效能密集型工作負載。搭載AMD EPYC處理器的虛擬機器可以實現客戶所需的效能和功能。C2D實例為我們第3個搭載AMD第三代EPYC處理器的虛擬機器，我們很高興持續擴大我們採用EPYC的產品陣容。