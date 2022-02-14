鄭元暢近期積極宣傳主演的經典大戲《半生緣》。（中天娛樂台提供）

鄭元暢期許每一年的自己都要比去年更好。（中天娛樂台提供）

鄭元暢近期積極宣傳經典大戲《半生緣》。（中天娛樂台提供）

由實力派演員劉嘉玲、鄭元暢、蔣欣、郭曉東領銜主演、改編自張愛玲經典同名小說的《半生緣》，正在中天娛樂台熱播。鄭元暢劇中飾演富二代沈世鈞，與蔣欣飾演的顧曼楨有一段虐戀。現實中的鄭元暢日前接受專訪時表示，自己沒有虐戀經驗，「我超不會虐自己。抽離來看，雖然是30年代的大時代環境逼他們只能做這樣的選擇，但他們的虐，其實都是兩人自己的選擇！」

鄭元暢表示，「當我有選擇時，我就會選擇不要虐自己。但不虐自己不代表就是要放棄，就算不受到認同祝福，還是有很多方式可以做選擇，相愛不一定要結婚，還是可以繼續談戀愛。畢竟談戀愛的是兩個人的事，有很多方法可以解決」。

他曾多次提及當初是因為《半生緣》演員名單有他的偶像劉嘉玲，便二話不說決定接演了，「嘉玲姐除了貼心，還散發出一種很特別的溫暖，是那種真的要相處以後，才會感受到的溫暖，然後被深深吸引。」和她合作後，他從原本的崇拜、暗戀，又多了景仰，「她是沒有距離的、很照顧你的姊姊、很有魅力的女人，也是很貼心的工作夥伴，有好多種不同面貌，就是一個很完美的女人形象！」

不過他也坦言一開始礙於女王氣場，真正接觸偶像的瞬間還是有點緊張，「雖然嘉玲姐一直散發溫暖，但我自己還是有著心裡的距離，有一道無法克服的高牆！」不過歷經一場醫院「打架戲」後，就產生了微妙變化。「那場戲是她飾演的顧曼璐流產，結果沈世鈞還去說了不好聽的話，她就生氣推打、罵我、把我推出病房，算是有滿激烈的肢體衝突，經過這場打架戲，瞬間拉近彼此關係，我心中的高牆就不見了，我們變成是同一劇組的演員、彼此的同事，距離真的拉近許多」。

在去年的《華燈初上》、《無神之地不下雨》之前，鄭元暢已經多年都沒回台灣拍戲，他說回台灣拍戲也是緣分，「剛好有喜歡的題材、故事內容和角色，我覺得我一定可以很享受在這角色裡，就接了！」他坦言 《華燈初上》的角色對他來講是另一種新鮮的嘗試，「心如自己是演員出身，她給我這樣特別的角色，也是希望我能有不一樣的發揮，不要一直演重複性的角色」。

聊到《華燈》，他趕緊笑著強調，「我從頭到尾只跟心如、小孩對戲，所以不用問我兇手是誰！」他說，連10年多沒聯絡的朋友前陣子都傳訊息問他兇手是誰，「我是真心不知道！因為給我的劇本只有我的角色內容，我沒有全部的故事，客串的演員都只拿到部分劇本而已。而且演員都有簽保密協議，就算我知道也不會說啊！」

出道即將邁向第20年，問他是否給自己設下什麼目標？鄭元暢說，「我每一年設下的目標只有一個，就是今年要比去年更進步。不只是工作上，生活上的進步更重要！所以第20年一定要比第19年更好！現在的自己，特別想做讓自己開心快樂的事！」

他去年一口氣養了兩隻貓咪，成為標準「貓奴」，每日腦袋所思所想、身體力行的，都是想著怎麼讓毛孩更健康，「有時光想著要給牠們吃什麼才會更健康、不挑食，我也會失眠。身心靈都給牠們了！因為當初決定要養時就是有承諾的，就像是一般父母對自己小孩的看重一樣！」笑說以他愛毛小孩的程度，可能自己哪天真的有小孩時也會是這樣「搞操煩」。

至於經常在他工作忙碌時常去幫他餵養貓咪的媽媽，是否急著抱孫子？他表示「倒是沒有！媽媽從來沒提過這樣的事，也可能是不敢在我面前說 ，一直沒給我這方面的壓力。還是我選擇沒聽到，把壓力屏蔽在外？哈！」《半生緣》每周一至周五晚間8-10點在中天娛樂台播出。