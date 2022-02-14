李姓男子將手機拿給別人使用，結果對方駭進林姓男子的外送平台會員帳號，將林男原本綁定的手機號碼，改為李男手機門號後，冒用林男名義詐訂54筆商品，其中成功詐訂3筆嬰兒尿布商品，得手3200多元。台北地檢署調查時，李男否認詐騙，但檢方發現，李申辦手機1天就提供歹徒使用，加上無法明確說出使用手機人士身分，認定他有幫助詐欺犯罪之不確定故意，依幫助詐欺、幫助詐欺未遂、幫助妨害電腦使用罪3罪起訴。

去年4月，新竹林姓男子報案，指他的foodpanda外送平台會員帳號遭駭，歹徒變更他原本綁定的手機門號及寄送地址，向熊貓超市台中中清店下單訂購幫寶適嬰兒尿布商品3筆，事後外送平台向他請款3261元，他才驚覺被駭詐訂商品。警方依據歹徒訂貨時使用手機門號，查出手機是家住北市萬華區的李姓男子所有，警詢後將李男送辦。

檢方指出，李男能預見將本人申辦之行動電話門號交給不明人士使用，有被利用作為詐欺取財等犯罪工具之可能，於去年4月20日申辦行動電話門號後，即提供給真實姓名、年籍不詳的人士使用。該人士於去年4月21日晚間6時30分，以李男手機門號上網，並以電腦程式入侵新竹林男的foodpanda外送平台會員帳號，將林男原先綁定的會員電話、貨物寄送地址，更改為李男手機門號、台中市。

該名人士再利用遭竄改的林男會員資料，向家樂福德安店下單訂購幫寶適尿布商品51筆，但未訂購成功，隨即轉向熊貓超商中清店下單訂購幫寶適尿布商品3筆，致店員誤信接單並配送商品，造成林男損失價金3261元。

檢方認為，李男提供手機給詐騙犯使用，有以幫助犯罪之不確定故意，為幫助犯，依幫助詐欺取財等罪起訴，並請法院依據幫助犯規定，減輕其刑。