1張照片讓網友又笑又「嚇」！1名網友日前應女友要求開車不走雪山隧道，而是沿途走海線讓女友看海景，但女友卻在副駕駛座「一路睡死」，他事後將照片公開，其他網友卻發現另1「恐怖看點」，原來他的後照鏡竟出現1名全身紅衣的女子站在路中直盯著轎車，讓網友紛紛看傻眼。

該網友在臉書「爆廢公社公開版」發文，日前他與女友準備從東部返回北部，但女友要求他不要走雪山隧道，女友想要走海線、沿途欣賞海景，他於是硬著頭皮往海線開，不過女友卻在副駕駛座「一路睡死」，根本沒在看海景，他事後將照片曝光，發文笑說「嗯，海我是看到了，我很堅強，男人們辛苦了」。

其他網友看到照片後關注的卻不是女友，而是原PO轎車的後照鏡中，竟有1名穿著紅衣的女子站在後方路中央，紅衣女子站直身體，正面疑似朝向原PO轎車。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

不過其他網友看到照片後關注的卻不是女友睡死，而是原PO轎車的後照鏡中，竟有1名穿著「紅衣」的女子站在後方路中央，紅衣女子站直身體，正面疑似朝向原PO轎車，留言稱「紅衣？我眼花？」「後照鏡很刺激」、「右後照鏡那個太吸引我了」，原PO事後還在留言區回覆「那小女孩大概60歲，真要講的話，是紅衣奶奶。」

也有其他網友笑說「千萬別聽副駕駛鬼話」、「我只要準備躺平睡，我男人就會說『很好！檢查無誤！副駕駛座功能正常發揮』」、「你看你女朋友多貼心，就是要你多看看海啊」；不過原PO照片的真實性仍遭不少網友質疑。